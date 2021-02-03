صحة ورشاقة

بيانات إسرائيلية: لقاح فايزر فعال ضد سلالة الفيروس المتحور فى بريطانيا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت بيانات إسرائيلية، أن لقاح فايزر فعال ضد سلالة فيروس المتحور في بريطانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويعتزم المسئولون في مختبرين اثنين بفرنسا البدء في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من شركات مصنعة للدواء "موديرنا" الأمريكية خلال شهر مارس المقبل و"فايزر / بيونتيك" الأمريكية-الألمانية خلال شهر أبريل المقبل.

 

ويأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه السلطات الفرنسية الاقتصار على استخدام لقاح أسترازينيكا على من هم دون الـ 65 عاما.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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