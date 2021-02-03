شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا توافق على 39 دواء جديدًا و4 لقاحات فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الميديكو انتراكتيبو" الإسبانية إن أوروبا وافقت على 39 دواء جديدا فى عام 2020 بزيادة 30% عن العام السابق، وتتخصص هذه الأدوية لأمراض الأورام والأمراض المعدية وأمراض الدم، من بينهم 11 جزءا لبعض أنواع السرطان.

ونشرت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) تقريرها السنوى حول التطورات الرئيسية فى الموافقة على الأدوية، والذى يشير إلى أنها أعطت فى عام 2020 الضوء الأخضر لـ39 علاجًا جديدًا تمامًا، وأصدرت ما مجموعه 97 رأيًا إيجابيًا حول الأدوية الأخرى، مقارنة بـ30 و66 على التوالى من عام 2019، أى 30% أكثر من الأدوية المعتمدة.

ويسلط التقرير الأوروبى الضوء على أنه كان عامًا جيدًا لإحراز تقدم فى اللقاحات، وتمت الموافقة على ما يصل إلى أربعة لقاحات جديدة، تهدف اثنتان منها إلى الوقاية من عدوى الإيبولا، كما خصصت الهيئة قسما خاصا لمكافحة فيروس كورونا، وتراجع اللقاحات والأدوية التى تم تقييمها، مؤكدة اهتمامها بتسريع عملية تطوير واعتماد علاجات آمنة وفعالة، مع إبراز العمل المنجز للحفاظ على معايير الجودة العالية والأمان والفاعلية.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسى أصدرت وكالة تنظيم الأدوية الأمريكية (إدارة الغذاء والدواء FDA) تقريرها عن الأدوية الجديدة المعتمدة في عام 2020 ، والتي تجاوزت النتائج الجيدة الواردة في الوثيقة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمار الذى قامت به شركات الأدوية على مر أعوام فى مجالات البحث والتطوير الخاصة بها أدى إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على 53 دواءً جديدًا العام الماضى، وهو ثانى أعلى رقم فى العقد الماضى، حيث تم تجاوزه فقط من خلال 59 ترخيصًا فى عام 2018، وفي الواقع فإن عام 2020 بالفعل يعتبر عامًا مهمًا آخر للابتكارات والتطورات العلاجية.

كما وافق مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء (CDER) على العديد من العلاجات الدوائية الجديدة العام الماضى لمساعدة مجموعة واسعة من المرضى الذين يعانون من حالات مختلفة تمامًا، ما يسمح لهم بتحسين نوعية حياتهم، وبالتالى، فى بعض الحالات، تحسين فرص النجاة من الأمراض التى تهدد الحياة.

ويسلط التقرير الضوء على أن 21 من أصل 53 منتجًا جديدًا (40%) قد تم تحديدها على أنها الأولى فى فئتها، أى كأدوية ذات آليات عمل مختلفة عن العلاجات الموجودة بالفعل فى السوق والتى لها تأثير كبير، مع إمكانية تحسين صحة المرضى.

ومن بين موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجديدة في عام 2020 ، 58% منها أى 31 من أصل 53 دواء مصرح بها للسوق الأمريكية، لعلاج الأمراض النادرة.

من ناحية أخرى تم تقييم اثنين من كل ثلاثة عقاقير جديدة (68%) بإلحاح أكبر مما هو منصوص عليه في اللوائح ، وتطبيق معالجة سريعة (المسار السريع) ، أو مراجعة الأولوية ، أو الموافقة السريعة، كما يشير تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، إلى أن هناك علاجات متطورة للأمراض الخطيرة أو التى تهدد الحياة والى يوجد بالفعل دليل سريرى أولى عليها يُظهر أن الدواء يمكن أن يُنتج تحسنًا كبيرًا على العلاجات الأخرى المتاحة، وبالتالى يستحق تقييمًا ذا أولوية لأنه تعتبر السلطات أن هذه الأدوية يمكن أن تحقق تقدمًا مهمًا للمرضى من قبل بالموافقات التقليدية.