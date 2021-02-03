شكرا لقرائتكم خبر عن شركة استرازينيكا تنوى إنتاج "الجيل التالى" من لقاح كورونا بحلول الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة استرازينيكا، أنها تنوى إنتاج الجيل التالى من لقاح استرازينيكا AstraZeneca، أكسفورد لفيروس كورونا لمواجهة المتغيرات المتحورة بحلول الخريف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.

قال مسئول تنفيذي كبير في شركة الأدوية البريطانية اليوم الأربعاء، إن استرازينيكا، وجامعة أوكسفورد، تهدفان إلى إنتاج الجيل القادم من لقاحات كورونا التي ستحمي من المتغيرات في أقرب وقت ممكن في الخريف.

وردا على سؤال حول متى يمكن أن تنتج استرازينيكا AstraZeneca لقاحًا من الجيل التالي للتعامل مع المتغيرات الجديدة، قال مين بانجالوس رئيس أبحاث استرازينيكا AstraZeneca بأسرع ما يمكن.

وقال في إيجاز لوسائل الإعلام: "إننا نعمل بجد ونحن نتحدث بالفعل ليس فقط عن المتغيرات التي يتعين علينا إجراؤها في المختبرات، ولكن أيضًا عن الدراسات السريرية التي نحتاج إلى إجرائها"، مضيفا، نهدف بشدة لمحاولة الحصول على شيء لقاح جاهز لمحاربة المتغيرات الجديدة بحلول الخريف، هذا العام.

قال البروفيسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، إن الشركاء يقتربون من الحصول على بيانات حول فعالية لقاح كورونا على كبار السن.

اقترح باحثون بريطانيون أن لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا Oxford-AstraZeneca يقلل بشكل كبير من انتقال الفيروس، بدلاً من مجرد منع العدوى العرضية.

انخفض معدل اختبارات PCR الإيجابية بنحو النصف بعد جرعتين، وفقًا للنتائج الأولية للباحثين في جامعة أكسفورد.