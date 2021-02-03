شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تستعد لإطلاق خطة لتوزيع لقاحات كورونا ضمن مبادرة كوفاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أن لقاحات فيروس كورونا التابعة لمبادرة كوفاكس التي تتبناها المنظمة، سيتم تخصيصها بشكل أساسي إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول يونيو ضمن مخطط كوفاكس COVAX الدولية، حيث من المتوقع الإعلان عن الخطة اليوم الأربعاء.

انضمت 190 دولة إلى مبادرة كوفاكس COVAX ، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي بهدف ضمان الوصول العادل للقاحات كورونا أثناء الوباء.وقال كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، إنهم سوف ينشرون "توقعات التوزيع" اليوم الأربعاء..

قال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إن مبادرة كوفاكس COVAX تهدف إلى تقديم 2.3 مليار جرعة بنهاية العام، بما في ذلك 1.8 مليار إلى البلدان ذات الدخل المنخفض دون أي تكلفة على حكوماتهم.

قال المدير التنفيذي لليونيسيف، هنريتا فور، يوم ، إن اليونيسف، أكبر مشترٍ للقاحات في العالم، تتوقع "زيادة" في الطلب في النصف الأول من العام، مع تراجع الإمدادات فقط في النصف الثاني.

اندلعت أزمة لقاح في بعض المناطق، ووصلت إلى ذروتها مع ضوابط التصدير التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، بعد أنباء عن أن شركة استرازينيكا AstraZeneca ستقطع إمداداتها من الجرعات إلى الكتلة حتى مارس بسبب مشاكل الإنتاج.