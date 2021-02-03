شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة هارفارد يوضح حقيقة مرض أم كلثوم وسبب ارتدائها نظارة سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مرور ذكرى وفاة أم كلثوم اليوم أكد الدكتور أسامة حمدى أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بجامعة هارفارد أن الفنانة أم كلثوم كانت مصابة بمرض "جريفز"، والذى يؤدى إلى فرط نشاط الغدة الدرقية "Hyperthyroidism".



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وقال الدكتور أسامة حمدى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أهم أعراضه هو تضخم الغدة الدرقية، وجحوظ العينين، وهو مرض مناعى ليس له سبب واضح، مؤكدا أن العلاج حاليا يتم باستخدام اليود المشع، أو إجراء جراحات لمضاعفات المرض مثل علاج جحوظ العينين بالجراحة أو تضخم الرقبة، مشيرا إلى أنه حدث تطور كبير فى أسلوب العلاج والجراحة، مؤكدا أن الأمراض المناعية ليس لها علاجات حاسمة.



حقيقة مرض ام كلثوم

وأكد الدكتور أسامة حمدى أن أم كلثوم كانت مصابة بمرض فرط نشاط الغدة الدرقية، وهو مرض جريفز وهذا كان السبب وراء ارتدائها النظارة السوداء، لأن من أعراض هذا المرض "جحوظ العينين" وتهدل الجفون والانزعاج من الأضواء، مؤكدا أن هذا المرض وهو مرض مناعى، ووقتها لم يكن هناك علاج إلا من خلال الجراحة، موضحا أن أم كلثوم رفضت العلاج بالجراحة خوفا من تأثيره على الأحبال الصوتية.



كوكب الشرق

وأضاف أن هذه حقيقة لأنه من ضمن المضاعفات الخاصة بالجراحة أنها قد تؤدى إلى إصابة العصب المغذى للأحبال الصوتية فتفقد صوتها، أو يتغير، وبالتالي فضلت أم كلثوم جمهورها على صحتها، وفضلت أن تظل مريضة وتستخدم بعض العلاجات البسيطة للحفاظ على صوتها وحنجرتها.



كوكب الشرق ولماذا رفضت اجراء الجراحة ؟

وأكد أن المرض كان يسبب لها مضاعفات شديدة، حيث إن المرض كان يسبب لها اضطرابا بضربات القلب، والأرق الشديد، وتوتر الأعصاب، وكان السبب في ارتداء نظارة سوداء لأن المرض سبب لها جحوظ بالعينين.