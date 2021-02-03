شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد فاعلية لقاح سينوفارم الصينى ضد سلالة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة علمية نُشرت مؤخرا أن لقاحين لفيروس كورونا من شركتين صينيتين، بما فى ذلك شركة سينوفارم Sinopharm، حفزا استجابة مناعية ضد سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة فى جنوب أفريقيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.

وأثارت متغيرات الفيروس المتحور مخاوف من أنها قد تضعف تأثيرات اللقاحات والعلاجات التي تم تطويرها قبل ظهورها.

وقال باحثون فى بحث نشر مؤخرا إن 12 عينة تم أخذها من متلقي لقاحين طورتهما شركة تابعة للمجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية Sinopharm وشركة اللقاحات Zhifei Biological Products كانت قادرة على الحماية من البديل الجنوب أفريقى.

وكتب البحث باحثون من معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لشركة سينوفارم، ومعهد الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية العلوم الصينية، والذى يشترك فى تطوير مرشح لقاح مع شركة Zhifei ، ووكالات صينية أخرى.

ووفقا لما ذكرته وكالة Reuters إنه تم اعتماد لقاح سينوفارم Sinopharm لفيروس كورونا فى الصين للاستخدام العام، ويستخدم أيضًا فى العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، كما أن لقاح Zhifei فى مراحلة الأخيرة من التجارب السريرية فى الصين وخارجها.

وقالت الوكالة أظهرت بيانات التجارب السريرية الأولية على اللقاحات من شركة نوفافاكس Novavax وجونسون Johnson &Johnson أنها كانت أقل فعالية بشكل ملحوظ فى الوقاية من كورونا لدى المشاركين فى التجارب فى جنوب أفريقيا، حيث ينتشر النوع الجديد على نطاق واسع.