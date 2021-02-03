شكرا لقرائتكم خبر عن علماء كامبريدج: لقاح فايزر قد يكون فعالاً ضد سلالة كورونا البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح علماء من جامعة كامبريدج، من المحتمل أن يكون لقاح فايزر بيونتك فعالًا ضد البديل البريطاني لفيروس كورونا الذى يسمى B1.1.7.

ووفقا لتقرير موقع مركز علوم العلوم البريطانية "sciencemediacentre" فإن البيانات الأولية التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء وتتعلق بعدد صغير فقط من المرضى، تشير إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص فوق الثمانين من العمر قد لا تكون محمية بشكل كاف من العدوى حتى يتلقوا جرعتهم الثانية من اللقاح.

ومع تكاثر فيروس كورونا وانتشاره، يمكن أن تؤدي الأخطاء في شفرته الجينية إلى تغييرات في الفيروس.



لقاح فايزر والسلالة الجديدة

أدى ظهور السلالة B1.1.7 إلى إجراءات إغلاق صارمة في المملكة المتحدة بسبب المخاوف بشأن قابليتها للانتقال، وهناك قلق خاص من أن هذه التغييرات قد تمكن الفيروس من "الهروب" من اللقاحات المطورة حديثًا.

بدأت المملكة المتحدة في طرح لقاحين - لقاح فايزر بيونتك ولقاح استرازينيكا -أكسفورد يمكن تعزيز فعالية اللقاحات بجرعة ثانية؛ ومع ذلك من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في فترة زمنية قصيرة ، ركزت الحكومة على تقديم الجرعة الأولى لأكبر عدد ممكن من الأفراد عن طريق إعطاء الجرعة الثانية في 12 أسبوعًا ، بدلاً من ثلاثة.

استخدم الباحثون في معهد كامبريدج للمناعة العلاجية والأمراض المعدية (CITIID) بجامعة كامبريدج ، عينات دم من 26 فردًا تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فايزر قبل 3 أسابيع ، لاستخراج المصل الذي يحتوي على أجسام مضادة أثيرت استجابة للقاح، حيث تراوحت الفئة العمرية للمتطوعين من 29 إلى 89 عامًا.

من خلال العمل في ظروف آمنة ، أنشأ الفريق نسخة صناعية من فيروس كورونا ، المعروف باسم الفيروس الكاذب، وعندما اختبروا أمصال الأفراد ضد هذا الفيروس الكاذب ، وجدوا أن جميع الأفراد باستثناء سبعة لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة بما يكفي لتحييد الفيروس - أي للحماية من العدوى.

كان جميع الأفراد السبعة الذين لم يتمكنوا من تحييد الفيروس بعد الجرعة الأولى من العمر أكثر من 80 عامًا، ويمثل هذا ما يقرب من نصف 15 فردًا في هذه الفئة العمرية. ومع ذلك ، في زيارة متابعة بعد أن تلقى هؤلاء الأفراد جرعتهم الثانية (أعطيت في ثلاثة أسابيع) ، كانوا جميعًا قادرين على تحييد الفيروس.

عندما أضاف الفريق جميع طفرات بروتين سبايك الثمانية الموجودة في سلالة B1.1.7 إلى الفيروس الكاذب ، وجدوا أن فعالية اللقاح قد تأثرت بطفرات B1.1.7 ، والتي تتطلب تركيزات أعلى من الأجسام المضادة في المصل لتحييد الفيروس. على الرغم من وجود مجموعة واسعة من الاختلاف بين الأفراد ، إلا أن معدل B1.1.7 يتطلب زيادة بمقدار الضعفين في تركيز الجسم المضاد في الدم.

ومع ذلك، عندما تمت إضافة طفرة جنوب أفريقيا E484K ، كانت هناك حاجة إلى مستويات أعلى بشكل كبير من الجسم المضاد - تتطلب هذه الطفرة في المتوسط ​​زيادة بمقدار عشرة أضعاف تقريبًا في تركيز الجسم المضاد في المصل للتحييد مقارنة بالسلالة المنتشرة قبل B.1.1.7.

قال البروفيسور رافي جوبتا ، الذي قاد الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن لقاح Pfizer BioNTech من المرجح أن يوفر حماية مماثلة ضد السلالة البريطانية B1.1.7، على الرغم من أننا وجدنا انخفاض في قدرة الأجسام المضادة على تحييد الفيروس ، نظرًا لعدد الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد التطعيم ، يجب أن يكون لهذا تأثير متواضع نسبيًا ويجب أن يظل الأشخاص محميين.

"ومع ذلك ، فإن ما يثير القلق بشكل خاص هو ظهور طفرة E484K ، والتي لم يتم رؤيتها حتى الآن إلا في عدد صغير نسبيًا من الأفراد. يشير عملنا إلى أن اللقاح من المحتمل أن يكون أقل فعالية عند التعامل مع هذه الطفرة.