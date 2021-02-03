شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تاس: نخطط لإنتاج لقاح كورونا الروسى "سبوتنيكv " فى الخارج قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فى روسيا، أن مقالًا نُشر في مجلة لانسيت أكد أن التسجيل السريع للقاح سبوتنيك V في روسيا له ما يبرره.وقال المتحدث، "هذا منشور مهم للغاية أظهر بشكل مقنع للغاية موثوقية وكفاءة اللقاح الروسي، مؤكدا أيضا أن التسجيل السريع للقاح في روسيا كان مبررا"، مضيفا بأن عدد الدول التي تسجل هذا اللقاح يتزايد كل يوم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية .

وقال بيسكوف، إن روسيا تعمل بشكل مكثف للاستجابة لطلبات مختلف الدول التي تطلب ضمان شحن هذا اللقاح ، مضيفا، إن المطلب الروسي الداخلي هو الأولوية القصوى".

وقال المتحدث "لكننا نخطط لإنتاج لقاح سبوتنيكv في الخارج في أقرب وقت ممكن، مما يجعل من الممكن تلبية طلب المزيد من الدول على هذا اللقاح" ، مضيفًا أن "موثوقيته وفعاليته مثبتتان تمامًا".

نشرت The Lancet يوم الثلاثاء نتائج المرحلة الثالثة من Sputnik V ، والتي تؤكد كفاءة وسلامة اللقاح العالية، تقدر كفاءتها بحوالي 91.7٪، تم العثور على الأجسام المضادة لفيروس كورونا في حوالي 98% من المتطوعين.

وعلى صعيد آخر، كان قد أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين، إن الاختبارات السريرية للقاح الروسي سبوتنيك vالمضاد لفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 100%

وقال في مقابلة أذيعت على حسابه على تويتر "أجرينا اختبارات في فنزويلا وأظهر أن اللقاح يتمتع بفعالية100 %، مضيفا إنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات خطيرة بعد التطعيم باللقاح الروسي في فنزويلا.