شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تضخ 231 مليون دولار لصالح اختبار كورونا المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA ، سيحصل أول اختبار للفيروس كورونا في المنزل بدون وصفة طبية على 231.8 مليون دولار من الحكومة لتعزيز الإنتاج وزيادة التوزيع، يمكن إجراء اختبار فيروس كورونا المنزلي في أقل من 15 دقيقة، ويتضمن مسحة أنف مع الإبلاغ عن النتائج عبر تطبيق الهاتف الذكي، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.





وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري فريق الاستجابة الويائية في البيت الأبيض، إن هذه مجموعات اختبار ذاتي الأداء بدون وصفة طبية يمكنها اكتشاف كورونا بدقة تصل إلى 95٪ تقريبًا في غضون 15 دقيقة، ويمكن استخدامها إذا شعرت بأعراض كورونا وتستخدم أيضًا لفحص الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العمل والمدرسة والمناسبات بأمان، وقد تمت الموافقة على الاختبار للاستخدام في الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأكبر ، وهو أقل توغلاً من مسحة الأنف التقليدية.

وأضاف سلافيت إن إتاحة الاختبارات سهلة الاستخدام لكل أمريكي هي أولوية قصوى مع فوائد واضحة، وسيكون قادرا على زيادة التصنيع إلى 19 مليون مجموعة اختبار شهريا بحلول نهاية عام 2021، كما ضمنت اتفاقية التمويل 8.5 مليون اختبار للحكومة الأمريكية.