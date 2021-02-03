اطمن على نفسك .. لماذا يجب إجراء منظار القولون بشكل دوري؟

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القاهرة - سامية سيد - منظارالقولون من أهم الفحوصات التي يجب إجرائها دورياً لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث ينقذ منظار القولون الكثير من الأرواح، وسرطان القولون والمستقيم شائع ويمكن الوقاية منه، وقالت دكتورة كارول بيرك، اختصاصية أمراض الجهازالهضمي وخبيرة سرطان القولون بمستشفى كليفيلاند كلينيك، "إذا كان لديك سرطان القولون، فأنت في خطرومنظار القولون هو أفضل وسيلة لتقليل المخاطر، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

لماذا يجب إجراء منظار القولون بشكل دوري؟

1. سرطان القولون يمكن أن يصيب أي شخص

يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وثاني أكثر أسباب وفيات السرطان شيوعًا معظم المصابين بسرطان القولون هم فوق سن الخمسين.

ولكن في العقد الماضي، ارتفع معدل الإصابة بسرطان القولون لدى البالغين الأصغر سنًا يمكن أن يصيب أي شخص ، حتى الأشخاص الأصحاء الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.

2. منظار القولون يمنع سرطان القولون

على عكس العديد من أنواع السرطان، يمكن الوقاية من سرطان القولون.

يبدأ من أورام صغيرة تسمى الاورام الحميدة التي تتطور على بطانة القولون أو المستقيم بمرور الوقت ، يمكن أن تصبح بعض هذه الأورام الحميدة سرطانية.

أثناء منظار القولون، يكتشف الأطباء هذه الأورام ويزيلونها تقلل إزالتها من خطر الإصابة بسرطان القولون.

3. لا يمكنك الاعتماد على الأعراض لتحذيرك

لا تسبب الأورام الحميدة وسرطان القولون القابل للشفاء في مراحله المبكرة أية أعراض، الهدف الكامل من منظار القولون هو التخلص من الزوائد اللحمية قبل أن تتحول إلى سرطان، لذلك لا تنتظر حتى تحفزك الأعراض على اتخاذ إجراء.

4. منظار القولون ليس بالسوء الذي تعتقده

غالبًا ما يكون الناس حذرين من الملينات التي يشربونها لتحضير أمعائهم للفحص لكن تم تحسين تحضير الأمعاء كثيرًا هذه الأيام تعد تركيبات التطهير أكثر فاعلية مما كانت عليه من قبل، لذلك لا يتعين عليك شرب الكثير كما كنت تفعل في الماضي وقد تحسن الطعم أيضًا.

بالنسبة للفحص نفسه ، غالبًا ما يتم إجراؤه أثناء ما يسمى التخدير الواع ، يشعر 99٪ من المرضى بالراحة أثناء الفحص.

5. منظار القولون دقيق

يطلق الأطباء على تنظير القولون "المعيار الذهبي" لسبب ما، يمكنهم الكشف عن أكثر من 95٪ من الخلايا السرطانية والأورام الحميدة الكبيرة محتملة التسرطن في القولون.

6. منظار القولون آمن

منظار القولون آمن للغاية عند إجرائه من قبل متخصصين ذوي خبرة، هناك خطر حدوث نزيف وثقب في الأمعاء (ثقب في القولون بشكل أساسي) لكن المخاطر منخفضة.

يعاني أقل من 1 من كل 1000 شخص من نزيف أو ثقب في الأمعاء على النقيض من ذلك ، سيصاب حوالي 1 من 18 شخصًا بسرطان القولون في حياتهم.

7. فحص سرطان القولون يضع صحتك بين يديك

توصي فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عامًا بإجراء فحص سرطان القولون والمستقي لكن بعض المنظمات ، بما في ذلك جمعية السرطان الأمريكية ، توصي الأشخاص ببدء الفحص في سن 45 إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون ، فقد تستفيد من الفحوصات المبكرة ، لذا تحدث إلى طبيبك.