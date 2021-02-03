شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إنجليزية على عقار مستخرج من أحد أنواع النباتات تثيت فاعليته ضد الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون من جامعة نوتنجهام الإنجليزية خاصية جديدة مضادة للفيروسات لعقار يمكن أن يكون لها آثار كبيرة في كيفية إدارة الأوبئة في المستقبل - بما في ذلك وباء كورونا.

تُظهر الدراسة ، التي نُشرت في مجلة " Viruses "، أن دواء يسمى ثابسجارجين thapsigargin ويستخرج من نبات ثابسيا جارجانيكا هو مضاد فيروسات واعد واسع الطيف، وفعال للغاية ضد فيروس كورونا، والفيروس الخلوي التنفسي (RSV) وفيروس الأنفلونزا.

أوضحت الدراسة أن عدوى فيروسات الجهاز التنفسي الحادة التي تسببها فيروسات مختلفة لا يمكن تمييزها سريريًا، يمكن توفير مضاد فيروسات الذي يمكنه استهداف أنواع مختلفة من الفيروسات في نفس الوقت، للسيطرة على العدوى النشطة وانتشارها.



مضاد للفيروسات محتمل ضد كورونا

في هذه الدراسة، وجد فريق الخبراء أن مضادات الفيروسات المشتقة من النبات، بجرعات صغيرة، تؤدي إلى استجابة مناعية فطرية مضادة للفيروسات عالية الفعالية ومركزة على المضيف، ومضادة للفيروسات ضد ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الجهاز التنفسي البشرية - بما في ذلك COVID-19 .

السمات الرئيسية المستندة إلى الدراسات الخلوية والحيوانية ، والتي تجعل من الثابسيجارجين مضادًا واعدًا للفيروسات هو أنه:

فعال ضد العدوى الفيروسية عند استخدامه قبل أو أثناء العدوى النشطة.

قادر على منع الفيروس من صنع نسخ جديدة من نفسه في الخلايا لمدة 48 ساعة على الأقل بعد تعرض واحد لمدة 30 دقيقة.

مستقر في درجة الحموضة الحمضية ، كما هو موجود في المعدة ، وبالتالي يمكن تناوله عن طريق الفم ، لذلك يمكن تناوله دون الحاجة إلى الحقن أو الدخول إلى المستشفى.

ليست حساسة لمقاومة الفيروسات.

أكثر فعالية من الخيارات الحالية المضادة للفيروسات.

يقوم بنفس فعالية منع العدوى بالفيروس التاجي والإنفلونزا أ كما في عدوى الفيروس الواحد.

آمن كمضاد للفيروسات (تم اختبار أحد مشتقات الثابسيجارجين في سرطان البروستاتا).

قال خبراء بالجامعة: "بينما لا نزال في المراحل الأولى من البحث في هذا الدواء المضاد للفيروسات وتأثيره على كيفية علاج فيروسات مثل كوفيد 19 ، فإن هذه النتائج مهمة للغاية.

فالجائحة الحالية تسلط الضوء على الحاجة إلى مضادات فيروسات فعالة لعلاج العدوى النشطة ، وكذلك اللقاحات ، لمنع العدوى، وبالنظر إلى أن الأوبئة في المستقبل من المحتمل أن تكون من أصل حيواني ، حيث من الحيوان إلى الإنسان (حيواني المنشأ) والعكس على الحيوانات) ، يمكن لجيل جديد من الأدوية المضادة للفيروسات ، مثل ثابسيجارجين ، أن يلعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على العدوى الفيروسية المهمة وعلاجها في كل من البشر والحيوانات ".

يمثل ثابسجارجين مركبًا رئيسيًا في تطوير جيل جديد من مضادات الفيروسات القوية التي تركز على المضيف (على عكس الأدوية المضادة للفيروسات التقليدية التي تستهدف الفيروسات مباشرةً) والتي يمكن حتى اعتمادها في نهج شامل "صحة واحدة" للسيطرة على فيروسات الإنسان والحيوان.

ويضيف البروفيسور بالدراسة: "على الرغم من أن هناك حاجة واضحة إلى مزيد من الاختبارات ، فإن النتائج الحالية تشير بقوة إلى أن عقار ثابسجارجين ومشتقاته يعد علاجات مضادة للفيروسات ضد كورونا وفيروس الأنفلونزا ، ولديها القدرة على الدفاع عنا ضد جائحة المرض X القادم."