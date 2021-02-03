شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد استمرار الأجسام المضادة لكورونا لمدة ستة أشهر بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة شملت أكثر من 20 ألف شخص أن الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا لا يزال لديهم أجسام مضادة بعد ستة أشهر على الأقل من الإصابة، وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج" الأمريكية.

وأظهرت الدراسة أن حوالي 88 ٪ من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بعدوى سابقة احتفظوا بالأجسام المضادة لمدة ستة أشهر، وفقًا لتقرير صادرعن UK Biobank ، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية رئيسية كان الرقم 99٪ في ثلاثة أشهر.

تأتي النتائج بعد دراسات أخرى أصغر تشير إلى مستوى المناعة بعد الإصابة الطبيعية لمدة 6 أشهرعلى الأقل، قال مسؤولو الصحة إنه لا يزال من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر الحماية من خلال اللقاحات، وقد يعني ظهور سلالات الفيروس المتحور أن الطلقات قد تحتاج إلى تحديث دوريًا للحفاظ على فعاليتها

استمرت الدراسة من نهاية مايو حتى أوائل ديسمبر، بناءً على عينات الدم الشهرية وبيانات عن الأعراض المحتملة من المشاركين في Biobank وأبنائهم البالغين وأحفادهم.

كانت الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بوجود أجسام مضادة لـفيروس كورونا هي فقدان حاسة التذوق والشم، والتي أبلغ عنها 43 ٪ من المشاركين كان حوالي ربعهم بدون أعراض تمامًا.

UK Biobank هي قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق ومورد بحثي يمكّن من إجراء اكتشافات علمية جديدة لتحسين الصحة العامة. يوفر المصدرللباحثين المعتمدين الوصول إلى البيانات الطبية والجينية من نصف مليون مشارك متطوع لتحسين فهمنا للوقاية والتشخيص والعلاج لمجموعة واسعة من الأمراض الخطيرة والمهددة للحياة.

على جانب أخريخطط صانعو علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة طلب الأذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام هذه العلاجات كنوع من "اللقاح السلبي" لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى، بعد أن أظهروا أنها يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض فيروس كورونا الحاد لدى الأشخاص المصابين بالفعل.

ووفقا لتقرير شبكة " CNN"، فأن العلاجات المقدمة من ريجينيرونRegeneron و إيلي ليلي Eli Lilly and Co مسموح بها فقط للاستخدام مع المرضى غيرالمقيمين بالمستشفى والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن إذا حصلوا على موافقة إدارة الغذاء والدواء، فلا يزال السؤال مفتوحًا حول عدد الأشخاص الذين سيستخدمونها.

كانت الولايات المتحدة بطيئة في طرح لقاحات Covid-19، ولأسباب مختلفة، فقد كان استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أبطأ، ولكن تراهن الشركات على أن الأمريكيين ربما يكونون أسرع في تبني هذخ العلاجات التي تعتمد على بروتينات الجهاز المناعي المصممة معمليًا كوقاية.