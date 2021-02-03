شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة كورونا الإنجليزية تحورت أكثر لتشبه نسخة جنوب إفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ متغير فيروس كورونا في نسخته الإنجليزية والذى ظهر في منطقة كينت في التحور أكثر ليصبح أكثر شبهاً بتلك التي تطورت في جنوب إفريقيا، فيما أطلق عليه العلماء "تطورًا مثيرًا للقلق" يمكن أن يجعل اللقاحات أقل فعالية.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية يبدو أن إحدى الطفرات الرئيسية في المتغيرات الجنوب إفريقية والبرازيلية تجعل الفيروس أكثر قدرة على مقاومة المناعة التي تم تطويرها عن طريق العدوى السابقة أو من اللقاحات الحالية، وكشفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا ، عن اكتشاف هذه الطفرة 11 مرة على الأقل في حالات مختلفة من الأشخاص المصابين بمتغير كينت ، مما أثار مخاوف من أن تصبح سمة دائمة للسلالة البريطانية.

تشترك كل من متغيرات كينت وجنوب إفريقيا بالفعل في طفرة واحدة ، تسمى N501Y ، مما يجعل الفيروس ينتشر بشكل أسرع، وإذا استمرت هذه الطفرة المسماة E484K ، فقد تصبح المتغيرات متشابهة للغاية.

كانت طفره E484K مصدر قلق للعلماء لأنه يغير شكل بروتين السنبلة الخارجي للفيروس بطريقة تجعل من الصعب على الجسم التعرف عليه إذا تم استخدامه فقط للبحث عن الإصدارات القديمة من الفيروس دون حدوث طفرة، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة مرة أخرى أو يقلل من كفاءة عمل اللقاحات، لكن كبار المستشارين الحكوميين ببريطانيا يصرون على أن اللقاحات يجب أن تظل فعالة، ومع ذلك، فقد تم استهداف نسخة قديمة من الفيروس على وجه التحديد لا تحتوي على الطفرة ، مما يعني أن التغييرات الرئيسية في الفيروس قد تجعله أقل قدرة على اكتشافه وإصلاحه.

اقترح البروفيسور كالوم سيمبل أن خطر استمرار تطور متغير كينت والإصدارات الأخرى من الفيروس كان حتميًا و سيحدث في الوقت المناسب ، ومن المحتمل أن تكون هذه الطفرة جزءًا من ذلك.

في حديثه عن التهديد ، قال البروفيسور رافي جوبتا ، خبير الأمراض المعدية في جامعة كامبريدج: "عدد التسلسلات منخفض في الوقت الحالي ، على الرغم من أن المراقبة المحسّنة التي يقوم بها العلماء، و قد يكون هناك المزيد من الحالات بالنظر إلى مدى ارتفاع معدل انتقال العدوى نحن بحاجة إلى مواصلة التطعيم وتقليل انتقال العدوى.