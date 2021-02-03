10 ملايين بريطاني تحت حماية لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأربعاء، إن أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، ووصف ذلك بأنه حدث كبير.

وتعتزم بريطانيا تطعيم كل من تزيد أعمارهم عن 70 عاما والفئات الأكثر عرضة للإصابة والعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة المرض مثل العاملين بالرعاية الصحية بحلول منتصف فبراير/شباط.

وبوتيرة تطعيم بلغت 400 ألف جرعة في اليوم جاءت بريطانيا بعد إسرائيل والإمارات من حيث عدد الجرعات المقدمة لكل 100 شخص.

وقال هانكوك على تويتر: "هذا حدث كبير ومهم في جهودنا الوطنية لمكافحة هذا الفيروس".





وأظهرت بيانات حكومية أن 10 ملايين و21471 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و498962 تلقوا الجرعة الثانية.

وكانت بريطانيا أول دولة تقر استخدام لقاحي "فايزر-بيونتك" و"أكسفورد-أسترازينيكا" مما أتاح لها بدء التطعيم مبكرا.

كما أبرمت اتفاقات توريد مع مصنعين في مراحل التصنيع الأولى مما مكنها من تجنب بعض مشاكل التوريد التي عطلت برامج تطعيم أوروبية أخرى.