صحة ورشاقة

كورونا يهاجم البنكرياس.. الأعراض تشبه السكري

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف باحثون في المستشفى الجامعي بمدينة أولم بجنوب ألمانيا أن فيروس المستجد يمكن أن يصيب البنكرياس.

وقالت متحدثة باسم المستشفى، الأربعاء، إن معدي الدراسة اكتشفوا أنه من الممكن إصابة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس "في حال المسارات الخطيرة للمرض".

ونشرت دورية "نيتشر ميتابوليزم" المتخصصة نتائج الدراسة.

وحسب الباحثين، من الممكن أن تقدم نتيجة الدراسة تفسيرا لظهور أعراض شبيهة بمرض السكري لدى مرضى "كوفيد-19"، ولتدهور استقلاب السكر لدى مرضى السكري المصابين بكورونا.

وكانت مجلة "نيتشر ميتابوليزم" ذكرت في وقت سابق أن باحثين من جامعة مدينة كيل بشمال ألمانيا تحدثوا عن إصابة شاب (19 عاما) بمرض السكري بعد إصابته بعدوى كورونا.

وأشار مارتين فاجنر، رئيس فريق الباحثين وكبير الأطباء في جامعة أولم الجامعي، إلى تكرار حالات يضطرب فيها تنظيم مستوى السكر في الدم في حال الإصابة بـ"كوفيد-19".

ومن أجل بحث هذه العلاقة، وضع الباحثون أنسجة من البنكرياس في حالة تلامس مع فيروسات "سارس-كوفيد2" وتبين بعدها إصابة هذه الأنسجة بفيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا