شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تحقق 56 مليار دولار في 3 أشهر.. والإعلانات تستحوذ على نصيب الأسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ألفابت «Alphabet» المالكة لجوجل عن أرباحها للربع الرابع Q4 من عام 2020، والتي تشمل 3 أشهر هي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عن تحقيقها إيرادات بلغت 56.9 مليار دولار.

وارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 23٪ عن نفس الفترة من عام 2019 واستحوذ نشاط إعلانات جوجل على 81٪ من مبيعات الفابت البالغة 56.9 مليار دولار في الربع الرابع، وصافي الدخل 15.2 مليار دولار لهذا الربع من العام.

وصرح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل والفابت، قائلاً: «تعكس نتائجنا القوية خلال هذا الربع مدى فائدة منتجاتنا وخدماتنا للأفراد والشركات، فضلاً عن الانتقال السريع إلى الخدمات عبر الإنترنت والسحابة ويعتمد نجاح جوجل عندما نساعد عملاءنا وشركائنا على النجاح، ونرى فرصًا كبيرة لإقامة شراكات ذات مغزى حيث تتطلع الشركات بشكل متزايد إلى مستقبل رقمي».

وقالت روث بورات، المديرة المالية لشركة جوجل والفابت «كان أداؤنا القوي في الربع الرابع، بإيرادات بلغت 56.9 مليار دولار، مدفوعًا بشبكة البحث واليوتيوب، حيث تعافى نشاط المستهلك والأعمال في وقت سابق من العام، وما زلنا نركز على تقديم قيمة عبر فرص النمو التي نراها».

وبلغت عائدات جوجل من خدمات جوجل السحابية «Google Cloud» بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 كاملا.

وبلغت عائدات إعلانات اليوتيوب «YouTube» حوالي 6.89 مليار دولار وعائدات ال Cloud حوالي 3.83 مليار دولار وذلك في الربع الاخير من 2020.

بينما سجلت عائدات جوجل الاخرى والتي تشمل الأجهزة ومتجر جوجل وعائدات اليوتيوب غير الإعلانية حوالي 6.67 مليار دولار، مقارنة بـ 5.26 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.