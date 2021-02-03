شكرا لقرائتكم خبر عن وجه بتفعيل مشروع «رأس المال».. وكيل تعليم الإسكندرية يزور مدرسة محمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة ميدانية الأربعاء لمدرسة محمد على الزخرفية بإدارة وسط التعليمية، وكان في استقباله علا سليمان مدير عام إدارة وسط التعليمية.

وشملت الجولة الأقسام والتخصصات بالمدرسة، بينها القسم المعماري وقسم البناء والفرم الخرساني والنجارة المعمارية وقسم البياض وأعمال التشطيبات وقسم هندسة الأعمال الصحية والأقسام الزخرفية قسم زخرفة وإعلان وقسم الطباعة البارزة وأوفست والأقسام المعدنية قسم الأثاث المعدني وقسم معادن زخرفية وقسم حديد مشغول ولحام والأقسام الخشبية قسم الحفر على الخشب وقسم نجارة الأثاث والأقسام النسيجية قسم الملابس الجاهزة وطباعة وتجهيز المنسوجات.

وشدد سعد، على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال في جميع الأقسام، مشيرا إلى أن مشروع رأس المال مطلوب تطويره لأنه يدرب الطلاب والمعلمين على العملية الإنتاجية، ويستغل الطاقات الإنتاجية المتواجدة بالمدارس، والتي لا تستخدم طول الوقت في التعليم والتدريب.

وأشار إلى ضرورة إقامة معرض دائم لمنتجات التعليم الفني، ووجه بضرورة توفير مكان دائم داخل مدرسة محمد على الزخرفية لإقامة معرض دائم لعرض جميع منتجات طلاب التعليم الفني بالمدرسة، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بمنتجات الطلاب، والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال من خلال مشروع رأس المال الدائم.

وأكد على تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة، وتبنى أفكار الطلاب، والعمل على تطوير التعليم الفني لما له من دور فعال في توفير الأيدي العاملة الماهرة التي يتطلبها سوق العمل، باعتبار التعليم الفني قاطرة التنمية من أجل تحقيق أهداف التقدم ورفعة وطننا الغالي مصر.