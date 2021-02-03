شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تبتكر روبوت آليا لمساعدة المرضى وكبار السن على الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في ابتكار روبوت آلي يساعد المرضى ذوي الأطراف السفلية الضعيفة بسبب الشيخوخة أو بعض الأمراض على الحركة حيث يساعدهم على القيام بوظائف متعددة مثل المشي والوقوف من وضع الجلوس كما ينقل جسم المرضى المقعدين من الفراش إلى الكرسي المتحرك.

وقال الدكتور سامي فريد محمد عسل، المشرف على المشروع البحثي، أن الروبوت يتكون من جزأين الأول هو المشاية الفعالة وهي عبارة عن قاعدة متحركة تستخدم في أداء الأنشطة التي تتعلق بالمشي والانتقال، أما الجزء الثاني هو الآلية الميكانيكية المساعدة التي تساعده في أداء الأنشطة التي تتعلق بالوقوف من وضع الجلوس ورفع جسم المريض، وهذه الآلية تعتمد على استخدام مناور آلي متوازي مبتكر له قدرة تحمل عالية بالمقارنة بوزنه وكذلك مساحة عمل مناسبة لأداء ھهذه الأنشطة وله ثلاث درجات كافية لتوفير أنماط الحركة الطبیعیة.

وأشاد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بجهود الفريق البحثي ونجاحه في ابتكار روبوت آلي بخبرات مصرية يساعد المرضى على الحركة.

وأكد على أن الجامعة تعتمد سياستها على الاستفادة من النموذج الياباني في التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار، المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشكلات؛ إذ تنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية موضحا أن هناك أولوية للأبحاث التطبيقية التي تساهم في خدمة المجتمع.