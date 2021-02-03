لهذا السبب لا تتناولوا مسكنات الألم قبل تلقي لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 07:12 مساءً - يقول الخبراء، إن لقاح كورونا ينطوي على العديد من الآثار الجانبية، مثل حدوث انتفاخ في موقع الحقن، والحمى والقشعريرة والتعب والصداع. إلا أن هذه الآثار طبيعية تماماً لأنها علامات على تحفيز جهاز المناعة لدينا لمحاربة الفيروس، ولا يجب القلق منها على الإطلاق.

ينصح الخبراء بعدم تناول الأدوية المسكنة للألم التي لا تحتاج وصفة طبية مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين قبل الحصول على اللقاح.

كيف يعمل الأسيتامينوفين والأيبوبروفين في الجسم

الأسيتامينوفين هو مسكن للآلام لا يحتوي على الأسبرين. غالبًا ما يتم استخدامه للحمى والصداع، إلى جانب الأوجاع والآلام الشائعة الأخرى، وفقًا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية. آلية عمل المسكن الدقيقة ليست واضحة تمامًا، كما يقول الدكتور جيمي آلان، من جامعة ولاية ميتشيغان، ولكنه يعمل في الدماغ من أجل السيطرة على الألم.

ينتمي الإيبوبروفين إلى فئة من الأدوية تُعرف باسم العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs). يقول آلان: “يعمل الإيبوبروفين عن طريق تثبيط إنزيمات COX-1 و COX-2 في الجسم لتقليل الالتهاب”. يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أيضًا في تقليل الحمى والألم.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتجنب الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين قبل الحصول على لقاح كورونا

من المنطقي تماماً أنك ترغب في تناول حبة تقلل الألم أو الحمى تحسباً لأعراض غير مريحة بعد تلقي اللقاح، ولكن من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستؤثر هذه الأدوية على قدرة اللقاح على تكوين تلك الأجسام المضادة المهمة لمكافحة فيروس كورونا.

يقول ويليام شافنر، دكتوراه في الطب وأستاذ بكلية الطب بجامعة فاندربيلت: “هناك بضع دراسات صغيرة على الأطفال تتعلق باللقاحات العادية، وليس لقاحات كورونا، والتي قد تشير إلى أن تناول الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين قبل الحصول على اللقاح قد يقلل من استجابة الأجسام المضادة، لكن لا أحد يعرف حقًا ما إذا كان لهذا الأمر أهمية إكلينيكية، ولم يتم دراسته على نطاق سريري.”

لذلك، حتى يتم إجراء المزيد من الأبحاث وفهم الآثار المترتبة، من الأفضل توخي الحذر وتجنب تناول هذه الأدوية قبل تلقي اللقاح، لتجنب تقليل فعاليته.

هل يجب أن تقلق بشأن تناول أي من الأدوية بعد الحصول على لقاح كورونا؟

لا تشير البيانات بشكل قاطع إلى أن تناول عقار الاسيتامينوفين أو الإيبوبروفين بعد التطعيم سوف يتداخل مع فعالية اللقاح، كما يقول توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك. بشكل عام، إذا كنت تعاني من ألم مزعج بعد اللقاح، فإن تناول الأدوية المسكنة مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، وفقًا لتعليمات الجرعة، أمر معقول، بحسب لمركز السيطرة على الأمراض. ويوصي الدكتور روسو باستشارة الطبيب مسبقاً لأن تناول الكثير من هذه الأدوية قد يكون ساماً.

ما الذي يجب عليك فعله أيضاً إذا كنت تعاني من آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا؟

إذا كنت تشعر بالضيق بعد التطعيم ولكن ليس لديك أدنى فكرة عما يجب فعله، فاتصل بطبيبك، خاصة بالنسبة للمرأة الحامل أو للأشخاص الذين يعانون من حالة صحية مزمنة.

ويوصي الدكتور شافنر بشرب الكثير من السوائل، والحصول على قسط من الراحة. وإذا كنت تعاني من الحمى، ارتدِ ملابس خفيفة. إذا شعرت بألم في موقع الحقن، ضع منشفة مبللة باردة ونظيفة لتقليل التورم وحاول تحريك ذراعك برفق، وفق ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني.