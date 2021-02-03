مرض الشرايين السباتية.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرايين السباتية عبارة عن الأوعية الدموية الرئيسية التي تنقل الدم إلى الدماغ، ويعتبر من الأمراض التي تصيب الشرايين نتيجة تراكم المواد الدهنية والكوليسترول ما قد يصيب مستقبلا بالإصابة بالسكتة الدماغية.

ما هو مرض الشرايين السباتية؟



تصاب الشرايين السباتية المسؤولة عن نقل الدم إلى الدماغ بالضيق الناتج عن ترسب الدهون والكوليسترول، مما يتسبب في التقليل من تدفق كمية الدم المتجه إلى الدماغ، وهذا يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية جسيمة، ومن بينها السكتة الدماغية التي تؤدي إلى الوفاة.





أسباب الإصابة بمرض الشرايين السباتية

يحدث مرض الشرايين السباتية عادة بسبب الإصابة بتصلب الشرايين الناتج عن تراكم الدهون في الشرايين مما ينتج عنه انسداد في الشرايين السباتية، مما يزيد من خطر السكتة الدماغية، ويكون هذا ناتج عن بعض العوامل ومنها:

ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول بالدم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب الإصابة بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

ضغط الدم المرتفع من أحد العوامل المتسببة في مرض الشريان السباتي.

التدخين يعتبر من الأسباب المهمة تتسبب في مرض الشرايين السباتية.

أعراض مرض الشرايين السباتية

لا يوجد أعراض لمرض الشرايين السباتية ولكن تتراكم الدهون بالتدريج داخل الشرايين مما يتسبب في الإصابة بأعراض السكتة الدماغية والتي تشمل:

الشعور بالصداع الشديد والمفاجئ.

وجود مشكلات بالذاكرة.

فقدان التوازن والصعوبة في المشي.

الصعوبة في الكلام.

صعوبة البلع.

عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية المفاجيء.

الشعور بالوخز والتنميل في جانب واحد من الوجه أو من الجسم، أو في إحدى الذراعين أو القدمين.

الشعور بالدوخة.

وعند الإصابة بهذه الأعراض يجب التوجه مباشرة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





عوامل تساعد على الإصابة بالشرايين السباتية

المدخنون أكثر عرضة للإصابة.

يصيب كبار السن بنسبة أكبر.

الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

الإصابة بداء السكري.

مقاومة الأنسولين.

الوراثة ووجود تاريخ عائلي لإصابة بتصلب الشرايين.





طرق علاج مرض الشرايين السباتية

عند اللجوء إلى الطبيب قد يطلب بعض الفحوصات المختلفة والتي تشمل:

التصوير بالموجات الفوق صوتية.

أشعة رنين مغناطيسي للأوعية الدموية.

أشعة مقطعية للشرايين السباتية والدماغ.

وبناءا على هذه الفحوصات يقوم الطبيب بالعلاج كما يلي:



العلاج الدوائي

في حالة الإصابة بمرض الشرايين السباتي البسيط فقد يلجأ الطبيب إلى وصف علاج دوائي مع تغيير في نمط الحياة للمريض ومنها ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتناول الغذاء الصحي، وإذا كان المريض مصاب بالسكري أو أمراض قلبية فعليه بالسيطرة على المرض تحت إشراف طبي.

العلاج الجراحي