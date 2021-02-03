صحة ورشاقة

السعودية تسحب دواء "بروفينال" من الأسواق.. ما السر؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء دواء "بروفينال" الذي يستخدم كمسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب من الأسواق.

وأوضحت الهيئة أن مستحضر (PROFINAL Pediatric Suspension) الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) (Gulf Pharmaceutical Industries) تم سحبه من الأسواق، بسبب خلل في جودة المستحضر تمثل في عدم مطابقة عدد من تشغيلات المستحضر للمواصفات المعتمدة.

وأضافت الهيئة في تعميم أرسلته للجهات الصحية في السعودية أن المستحضر يحمل الاسم العلمي (Ibuprofen) ورقم التسجيل 74-186-98، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار تعميم الهيئة إلى إلزام الشركة بسحب المستحضر من جميع الجهات المستفيدة, ونصحت المستهلكين بإيقاف استخدام المستحضر ومراجعة الطبيب المختص لصرف البديل.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الجميع بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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