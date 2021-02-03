بينها النزيف وجفاف الجلد … هذه العلامات تشير إلى نقص “فيتامين سي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:10 مساءً - من مكافحة الإنفلونزا وخفض الكوليسترول إلى حماية القلب وتعزيز صحة العين، يأتي ”فيتامين سي“ من بين أهم العناصر التي يحتاجها الجسم باستمرار، ونقصه يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم.

فمن مشاكل النزيف إلى التهاب بصيلات الشعر، نوضح فيما يلي علامات نقص ”فيتامين سي“ وكيفية تعويضه:

مشاكل النزيف

كشفت دراسة حديثة أن النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يسبب مشاكل نزفية مختلفة، بما في ذلك نزيف اللثة وحتى نزيف شبكية العين.

التهاب البصيلات

يمكن لنقص فيتامين سي أن يسبب التهاب بصيلات الشعر؛ لأنه في الأساس يساعد في تغذية الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة على سطح فروة الرأس ومسؤولة عن مد المنطقة بالدم والمغذيات، ونقصه يسبب ضعفها وتكسرها بسهولة.

تغير في شكل الأظافر

ضعف الأظافر واتخاذها الشكل الأحدب أو الذي يشبه الملعقة، يعد من أعراض نقص فيتامين سي، كما يعد ظهور بقع حمراء أو خطوط رأسية على الأظافر من العلامات أيضًا، وذلك يرجع إلى ما يسببه النقص من ضعف في الأوعية الدموية.

جفاف وتلف الجلد

يساعد فيتامين سي في تعزيز صحة الجلد ويحفز إنتاج الكولاجين، ونقصه يمكن أن يسبب جفاف وتلف في الجلد، وخاصة الطبقة الخارجية.

سهولة تكون الكدمات

يرتبط نقص فيتامين سي بسهولة تكون الكدمات، نتيجة ضعف وسهولة تكسر الأوعية الدموية وتسرب الدم إلى المناطق المحيطة.

تباطؤ تعافي الجروح

مع تأثير نقص الفيتامين على إنتاج الكولاجين، تتأثر طبيعة تعافي الجروح وتصبح أبطأ، كما أنه في حالات النقص الحادة، قد يحدث فتح في الجروح القديمة.

ألم وتورم المفاصل

يؤثر نقص فيتامين سي أيضًا على صحة العظام ويمكن أن يسبب ألما وتورما في المفاصل، كما يمكن أن يسبب نزيفًا داخل المفاصل.

وبالإضافة لما ذُكر أعلاه، يسبب نقص فيتامين سي ضعفًا في المناعة وأنيميا الحديد.

كيفية تعويض النقص

بجانب استهلاك المكملات باستشارة الطبيب، يُنصح بتعزيز استهلاك المصادر الطبيعية لفيتامين سي؛ والتي تشمل البروكلي والفلفل والكيوي والجوافة والليمون والبابايا.