صحة ورشاقة

لقاح بريطاني ألماني جديد يدخل معركة القضاء على كورونا المتحور

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2021 3:33 مساءً

لقاح

تواصل شركات صناعة الأدوية جهودها لإنتاج المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ، خاصة بعد ظهور المزيد من السلالات المتحورة  .

قالت شركة غلاكسوسميثكلاين البريطانية للأدوية وشركة كيورفاك الألمانية إنهما تخططان للتعاون في صنع جيل جديد من اللقاحات التي تستهدف السلالة المتحورة من كوفيد-19.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يثير فيه خبراء الصحة العامة في جميع أنحاء العالم مخاوف بشأن الطفرات في الفيروس التي قد تجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية.

وذكرت الشركتان في بيان الأربعاء أن” الزيادة في المتغيرات الناشئة مع القدرة على تقليل فعالية الجيل الأول من لقاحات كوفيد-19 تتطلب تسريع الجهود لتطوير لقاحات ضد المتغيرات الجديدة للحفاظ على خطوة واحدة قبل الوباء”.

ويمكن استخدام لقاحات كوفيد-19 من الجيل التالي إما لحماية الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، أو لتكون بمثابة معززات في حالة انخفاض مناعة كوفيد-19 المكتسبة من التطعيم الأولي بمرور الوقت”.

وتقول غلاكسوسميثكلاين إنها ستساعد كيورفاك أيضًا في تصنيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح الحالي المرشح هذا العام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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