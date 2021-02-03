مكونات طبيعية لمعالجة تشققات اليدين في الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 03:16 مساءً - تتعرض البشرة للعديد من التأثيرات اليومية المختلفة نتيجة درجات الحرارة المنخفضة.

وللوقاية من ظاهرة تشقق الجلد على اليدين، بالعلاجات الطبيعية ودون اللجوء إلى المواد الكيميائية، من الضروري ترطيبها وتغذيتها أولاً، من خلال شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف.

والإضافة إلى الترطيب والتغذية السليمة، يمكن اللجوء إلى المكونات الطبيعية المنزلية، لمعالجة مشكلة تشقق اليدين الشتوي، نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً لموقع “nonsprecare” الإيطالي.

1- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أكثر المواد الطبيعية فاعلية لترطيب وتغذية بشرة اليدين، المكون الموجود في معظم منازلنا، ويمنح نتيجة جيدة في وقت قصير وإحساساً سريعاً بالنعومة.

كل ما عليكِ سوى تسخين قليل من زيت الزيتون لمدة دقيقة في وعاء على النار ثم توزيعه على يديك وتدليكه لمدة من 15 إلى 20 يومياً.

2- زبدة الشيا

زبدة الشيا منتج طبيعي يمكن استخدامه مع الكريمات المسائية قبل النوم، فلديها خصائص مطرية ومضادة للأكسدة ومغذية لبشرة اليدين.

3-البطاطس

نشا البطاطس مفيد للغاية للخدوش والجروح الصغيرة على الجلد، فقط قشري واغسلي حبة بطاطس نيئة ثم امزجيها بالزيت الزيتون أو عباد الشمس وضعيها على يديك، وبعد 10 دقائق، اشطفيها بالماء الدافئ.

4- الليمون

اخلطي 4 قطرات من عصير الليمون مع 4 معالق كبيرة من زيت اللوز ورشي الخليط على يديكِ ثم اغسليها بعد ساعة.

5- البابونج

يمكنكِ عمل كمادات ليديكِ من خلال تحضير منقوع أكياس أعشاب الكاموميل أو أوراقه الطازجة مع الماء الساخن، وبعد تحضير المنقوع، لابد من تركه ليهدأ قليلاً ثم انقعي يديكِ فيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها جيداً وضعي الكريم المرطب.

6- نشا الأرز

يذوب الأرز في ماء دافئ ثم ضعي يديكِ فيه واتركيهما منقوعتين به لمدة 15 دقيقة.

نصائح للحصول على أيدي ناعمة وطرية:

1- تجنب غسل اليدين كثيراً بالصابون المحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية.

2- بعد غسل اليدين، لابد من تجفيفها على الفور وبشكل جيد.

3- ضرورة عمل تقشير لليدين مرة في الأسبوع.

4 -ارتداء القفازات عند الخروج في الطقس البادر، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.