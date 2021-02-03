الإمارات تقدم 127 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 127,074 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأربعاء 3,691,591 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 37.32 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد- 19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19".