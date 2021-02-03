"كيورفاك" و"جلاكسو سميث" على خط مواجهة تحورات كورونا بلقاح مشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة تطوير اللقاحات الألمانية "كيورفاك" التعاون مع شركة "جلاكسو سميث كلاين" البريطانية لتطوير لقاح ضد طفرات فيروس كورونا.

وقالت رئيسة شركة "جلاكسو سميث كلاين"، إيما والمسلي، الأربعاء، في بيان: "هذا التعاون الجديد مبني على علاقاتنا القائمة بالفعل مع كيورفاك.. هذا التعاون يرمز إلى حقيقة أننا نوحد خبرتنا العلمية في مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA) وتطوير اللقاحات من أجل تسريع تطوير لقاحات جديدة ضد متغيرات كوفيد-19".

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة البريطانية لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح "كيورفاك" الأول "CVnCoV" هذا العام، والذي يخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وقد يحصل على الموافقة في الأشهر القليلة المقبلة.

ومن أجل توفير حماية أوسع ضد العديد من طفرات كورونا الحالية والمستقبلية، تعتزم الشركتان تطوير المزيد من اللقاحات المرشحة بناء على اللقاح الأول، وكجزء من التعاون، سددت شركة الأدوية البريطانية دفعة مقدمة قدرها 75 مليون يورو - كما تعتزم تقديم 75 مليون يورو أخرى، حال تم إحراز تقدم واضح في تطوير اللقاحات.

وستبدأ الأعمال فورا على أمل التوصل الى اللقاح في 2022 إذا نال موافقة السلطات الصحية.