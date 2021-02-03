شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد مدة احتفاظ المتعافين من فيروس كورونا بالأجسام المضادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دراسة علمية أجريت في بريطانيا إن جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد تظل لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لمدة 6 أشهر على الأقل تحميهم على الأرجح من الإصابة مرة أخرى.

وقال العلماء إن الدراسة، التي تقيس مستويات الإصابة السابقة بـ«كوفيد-19» وسط السكان في جميع أنحاء بريطانيا وكذلك المدة التي استمرت فيها الأجسام المضادة لدى المصابين، تقدم بعض الطمأنينة بأن الإصابة مرة ثانية سريعا ستكون نادرة.

وقالت كبيرة العلماء في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، نعومي ألين، حيث أجريت الدراسة: «تحتفظ الغالبية العظمى بالأجسام المضادة التي يمكن رصدها لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الإصابة بفيروس كورونا».

وأظهرت النتائج أن من بين المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد-19» في السابق، احتفظ بـ 99% بالأجسام المضادة لمدة 3 أشهر. وبعد 6 أشهر كاملة من المتابعة خلال الدراسة، ظلت الأجسام المضادة لدى 88 %.

وقالت ألين، إنه على الرغم أننا لا نستطيع التأكد من علاقة ذلك بالمناعة، إلا أن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من العدوى مرة ثانية لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الإصابة.

وقالت إن النتائج تتفق أيضا مع نتائج دراسات أخرى في المملكة المتحدة وأيسلندا خلصت إلى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تبقى على الأرجح عدة أشهر في المتعافين.