8 أطعمة غنية بالكالسيوم للحامل غير الحليب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً - أصبح الحمل عند النساء حدثاً يتم التخطيط له من النواحي الصحية والغذائية والمادية، وغيرها، وأول ما يخطر على البال من الجانب الغذائي هو الكالسيوم الذي يعتبر أساس نمو عظام الجنين، وهو الذي يحمي المرأة من الإصابة بهشاشة العظام، لكن عدداً لا بأس به من الحوامل، لا يملن لشرب الحليب، الذي قد يتسبب باضطرابات معوية وهضمية.

لما النائلي

الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تعدد لنا 8 أكلات غنية بالكالسيوم، وتعوض الحوامل عن النقص إذا لم يرغبن بشرب الحليب.

1- اللفت

طاجن لفت باللحم

يحتوي على 139 ملجم من الكاليسيوم، لكل حبة متوسطة الحجم، كما أنه عني بعناصر أخرى مفيدة لجسم الحامل.

2-البروكلي

بروكلي مشوية في الفرن

يحتوي البروكلي على نسبة 74 ملجم من الكالسيوم لكل كوب، بالإضافة إلى فيتاميني "سي" و"أ" اللازمين لجسم الحامل.

3-السبانخ

سلطة السبانخ

تحتوي السبانخ على 145 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد، وتعمل أيضًا على تعزيز مناعة الجسم، ومن ثم حماية الحامل من أي أمراض.

4- البامية

البامياء بالطماطم

تحتوي البامية على نسبة كبيرة من الكالسيوم، تصل إلى 123 ملجم منه للكوب الواحد.

5- السردين والجمبري والسالمون

سلمون مشوي

ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد على 340 جم فى الأسبوع من المأكولات البحرية في أثناء الحمل بمعدل مرة أسبوعيًا.

6- الشوفان

طبق الشوفان بالتفاح واللبن والعسل

تعتبر الشوفان من أكثر الوجبات الخفيفة والسهلة التحضير والغنية بالألياف والفيتامينات، فيمكن للحامل تناوله مع قليل من الماء أو الحليب، مع إضافة قليل من الزبيب أو المكسرات والعسل الطبيعي.

7- البقوليات

بقوليات بالخضار

تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، وتعتبر مصدرًا جيدًا للحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك.

8- الفواكه

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تحتوي بعض الفاكهة مثل الكيوي، التين، البرتقال، التمر، الكمثرى، والخوخ على نسب كبيرة وعالية من الكالسيوم المفيدة للحامل وجنينها