5 خطوات ذكية للتعامل مع الطفل العصبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً - يعد الطفل العصبي مشكلة في البيت، فهو يشيع التوتر بسبب عصبيته، وتنتقل عدوى العصبية لاخوته الآخرين، كما أنه من الصعب التعامل معه، وتحتاج الأم وكذلك الأب لخطوات ذكية للتعامل معه، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالإختصاصية النفسية الدكتورة ضحى سعدون، لكي تضع لك خطوات أو خطة ذكية للتعامل مع الطفل العصبي كالآتي.

أسباب عصبية الطفل

عصبية الطفل ها عدة أسباب

عندما يعيش الطفل في أسرة غير متماسكة أو مستقرة فهو يصبح طفلاً عصبياً.

شعور الطفل بعدم العدل بينه وبين اخوته.

الافراط في تدليل الطفل ينشيء طفلاً عصبياً.

الافراط في العقاب، وكثرة التوبيخ والخوف من المتابعة المستمرة له.

خطوات ذكية للتعامل مع الطفل العصبي

أشعريه بالأمان

أشعريه بالأمان

ربما كان الطفل يعاني من عدم الشعور بالأمان، من مشاكل بين الوالدين، أو حتى انفصالهما بالطلاق، فيجب أن يكون الطفل بعيداً عن هذه المشاكل لكي يعيش في حالة استقرار نفسي.

ابتعدي عن العقاب القاسي

يجب عدم استخدام العقاب القاسي

قد يلجأ بعض الآباء لعقاب الأطفال بقسوة مثل الضرب وحتى الشتم بالألفاظ السيئة، مما يهدد سلامهم النفسي ويتحول الطفل لانسان عصبي يتوقع العقاب والتأنيب، فهو متوتر طيلة الوقت، ويتعامل مع من حوله بعصبية، فلا تستغربي أن يكون عصبياً ما لم تستخدمي معه لغة الحوار والبعد عن القسوة.

صادقي طفلك

يجب ان تساعدي طفلك ليكون صديقاً لك، قربيه منك واخلقي لغة حوار مشتركة بعيدة عن العنف، ولا تشعريه برقابتك بل على العكس افتحي حواراً مستمراً معه، جادليه وتعرفي على طريقة تفكيره، وضعي يدك على مصادر قلقه وتوتره.

شجعيه على ممارسة الهوايات

ربما كانت هوايته القراءة

أحياناً تكون الهواية لدى الطفل هي أداة لكي يفرغ فيها شحنات غضبه، وقضاء الوقت المفيد، والتنفيس عن التوتر والقلق، ومن مهمة الأم أن تبحث عن هواية الطفل وتكتشفها، وتتيح له الفرص لكي يمارسها سواء في البيت أو خارجه.

شجعيه على تكوين صداقات

لا تهملي دور الصداقة في حياته

هناك بعض الأمهات يحبسن أطفالهن في البيوت خوفاً عليهم من الحوادث ومن الحسد وعيون الناس، والنتيجة أن الطفل ينشأ منطوياً ويخاف المجتمع، ويتحول لشخص عصبي حين يخرج، وقد يكسر ويدمر ما حوله، ولذلك على الأم أن تكون له صداقات مناسبة لعمره، وتشجعه لكي يكون له حياة إجتماعية سوية.

والآن عزيزتي الأم أتركي أسئلتك حول الموضوع في مربع التعليقات أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.