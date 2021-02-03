أسباب حساسية الصدر عند الأطفال حديثى الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:46 مساءً - من المشاكل التنفسية الشائعة عند الأطفال حديثي الولادة اصابتهم بحساسية الصدر، ولم تعرف الأسباب الفعلية لحساسية الصدر لدى المواليد ما لم يكن نمط الحياة الحديثة هو أحد أسبابها، حيث تقضي الأم وقتاً في المنزل، ويتعرض المولود للهواء الملوث بالغبار والكيماويات كل على حدة، ولذلك تشرح لك الدكتورة هديل العلي، إستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة أسباب حساسية الصدر عند المواليد وطرق التعامل معها وسبل علاجها كالآتي.

أسباب حساسية الصدر عند حديثي الولادة

نمط الحياة الحديثة من أسباب حساسية الصدر عند الرضع

تعرض الرضع وحديثي الولاد للهواء الملوث بالغبار في البيت.

تعرض الرضع لروائح وآثار المواد الكيماوية المستخدمة في التنظيف المنزلي.

تعرض حديثي الولادة للتدخين السلبي من الوسط المحيط بهم.

أعراض حساسية الصدر عند الأطفال حديثي الولادة.

ضعف مناعة الرضع بسبب التطعيمات الحديثة التي تثبط جهاز المناعة لديهم.

هناك بعض الأسباب الوراثية لحساسية الصدر عند الرضع.

وتصيب حساسية الصدر الرضع ويتعافون في الكبر دون أسباب واضحة لذلك.

أعراض حساسية الصدر عند الأطفال حديثي الولادة

سماع الأزيز في الصدر

تشمل الأعراض حدوث الأزيز والخرخشة في الصدر.

يكون السعال مصحوباُ بالأزيز في الصدر.

سرعة التنفس عند الرضيع.

سماع صوت أثناء نوم المولود ناتج عن التنفس.

انقباض عضلات الرقبة بوضوح.

ملاحظة حركة الشهيق والزفير بوضوح أيضاً أثناء التنفس.

علاج وسبل الوقاية من حساسية الصدر عند حديثي الولادة

يجب علاج الأسباب