شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات لتجنب العدوى بفيروس نيباه .. إفرازات الخفافيش والخناريز السبب فى انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة The Star، أنه في شهر ديسمبر 2015، أصدرت منظمة الصحة العالمية "WHO "، قائمة بالأمراض الناشئة التي من المحتمل أن تسبب تفشيًا شديدًا في المستقبل القريب، والتي لا يوجد لها سوى القليل من الإجراءات الطبية المضادة أو لا توجد إجراءات علاجية.



الخنازير السبب فى انتشار الفيروس

وشملت القائمة حمى القرم- الكونغو النزفية، وفيروس الإيبولا، وفيروس ماربورج، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والسارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)، وفيروس كورونا، ومرض فيروس نيباه، وحمى الوادي المتصدع، والمرض العاشر

المرض X ""، يمثل معرفة أن الوباء الدولي الخطير يمكن أن يكون سببه عامل ممرض غير معروف حاليًا أنه يسبب مرضًا للإنسان"، لقد أثيرت مسألة ما إذا كان فيروس كورونا هو المرض X نفسه أو نذير مرض أكثر فتكًا في عام 2021.



افرازات الخنازير والخفافيش السبب فى انتشار فيروس نيباه

أفادت التقارير الأخيرة ، أنه يمكن أن يكون فيروس نيباه Nipah هو المرض" X " الذى قد يكون أشد فتكا، حيث كانت ماليزيا، أول دولة في العالم تواجه الفيروس في عام 1998، وقد أدى ذلك إلى تدمير صناعة تربية الخنازير هناك، والتي كانت آنذاك الأكبر في العالم، حيث تم إعدام حوالي مليون خنزير.



الخفاش السبب

وقالت الصحيفة، إن العديد من البشر الذين نجوا من العدوى أصيبوا بمضاعفات خطيرة، يسبب فيروس نيباهNiV مرضًا شديدًا في الحيوانات، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، حيث يمكن أيضًا أن ينتشر من خلال الطعام الملوث أو مباشرة من شخص لآخر.

وتتراوح السمات السريرية للعدوى لدى البشر من عدم وجود أعراض (بدون أعراض) إلى عدوى الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الدماغ القاتل.

أعراض فيروس نيباه..

كانت الأعراض الأولية المبلغ عنها هي الحمى والصداع وآلام العضلات (ألم عضلي) والقيء والتهاب الحلق، يمكن أن يتبع ذلك علامات التهاب الدماغ، مثل الدوخة والنعاس وتغير الوعي وعلامات عصبية أخرى، كما يمكن أن يصاب بعض المرضى بالتهاب رئوي غير عادى، وصعوبات تنفسية شديدة، يحدث التهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة مع تطور سريع للغيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة.



احرص عدم تناول ثمار الفواكه التى يوجد بها لدغات

يتعافى معظم الناجين من التهاب الدماغ الحاد، ولكن تم الإبلاغ عن حالات عصبية طويلة الأمد، مع بقاء حوالي 20% من المرضى يعانون من مضاعفات متبقية مثل النوبات وتغيرات الشخصية، ينتكس عدد صغير لاحقًا أو يصاب بالتهاب الدماغ المتأخر.

يتراوح معدل وفيات فيروس نيباه NiV من حوالي 40% إلى 75%، اعتمادًا على قدرات التعامل مع المريض بالمستشفى.

وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد حاليا أي عقاقير أو لقاحات لفيروس نيباه NiV، يمكن التعامل مع المضاعفات التنفسية أو العصبية الحادة بالرعاية الداعمة.

تم الإبلاغ عن حالات نيباه NiV الأولية بالقرب من إيبوه، بيراك، بماليزيا في سبتمبر 1998، وقام وقتها مربو الخنازير ببيع خنازيرهم ونقلوها من بيراك.



الخفاش المتهم الاول فى الاصابة بفيروس نيباه

وقالت الصحيفة، إنه بحلول نهاية عام 1998، تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في مناطق أخرى بماليزيا.

في مارس 1999، قام الدكتور تشوا كاو بينج طالب الدراسات العليا في علم الفيروسات بعزل فيروس نيباه NiV من أحد سكان قرية Sungai Nipah الذي كان يعالج في مركز جامعة مالايا الطبي (UMMC).

وفقًا لورقة بحثية نُشرت عام 2003 في مجلة Journal of Clinical Virology ، تسبب تفشي المرض في النهاية في حدوث 283 حالة و 109 حالة وفاة، أي بمعدل وفيات بلغ 38.5%.

كما تم الإبلاغ عن تفشي المرض (11 حالة، وفاة واحدة) في سنغافورة بين عمال المسالخ في مارس 1999، منذ ذلك الحين، كانت هناك فاشيات سنوية في بنجلاديش ابتداء من عام 2001، وكذلك حالات في شرق الهند، نتجت معظم الإصابات البشرية في ماليزيا عن التعرض غير المحمي لإفرازات الخنازير المريضة أو أنسجتها الملوثة، ومع ذلك، فإن الفاشيات اللاحقة في بنجلاديش والهند كانت على الأرجح بسبب استهلاك الفاكهة أو منتجات الفاكهة من خفافيش الفاكهة المصابة.



الخفاش سبب انتقال الفيروسات للبشر

وأضافت الصحيفة، إنه تم العثور على هذه الخفافيش، في إندونيسيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وغانا ومدغشقر، تم الإبلاغ عن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بين أفراد الأسرة، ومقدمي الرعاية للمصابين من خلال الاتصال الوثيق بإفرازاتهم وإفرازاتهم.

تم الإبلاغ عن فيروس نيباه NiV في بنجلاديش والهند أيضًا في أماكن الرعاية الصحية بسبب انتقالها

تعرف على الحيوانات التي يصيبها فيروس نيباه..

من خلال توفير الرعاية، تم الإبلاغ عن تفشي فيروس نيباه في الحيوانات الأليفة مثل الخنازير والخيول والماعز والأغنام والقطط والكلاب، يمكن أن يكون الخنزير المصاب بدون أعراض، لكن البعض يصاب بالحمى وصعوبة التنفس وأعراض عصبية مثل الارتعاش وتشنجات العضلات، عادة ما يكون معدل الوفيات في الخنازير منخفضًا، باستثناء الخنازير الصغيرة.

الوقاية من عدوى فيروس نيباه..

تقع الوقاية من نيباهNiV في الحيوانات الأليفة ضمن اختصاص السلطات البيطرية، بمساعدة وزارة الصحة، يعد نظام مراقبة صحة الحيوان، أو الحياة البرية أمرًا حيويًا في توفير الإنذار المبكر.

تتطلب الوقاية من العدوى لدى البشر زيادة الوعي بعوامل الخطر وتقليل التعرض للحيوانات المصابة.

قد ينطوي خفض انتشار الخفافيش إلى الإنسان على تقليل وصول الخفافيش إلى النباتات والأطعمة، والفواكه الطازجة الأخرى التي يستهلكها البشر

يجب غسل وتقشير الأطعمة، والفاكهة جيدًا قبل تناولها ويجب التخلص من تلك التي تظهر عليها علامات لدغات، قد تكون أغطية الحماية مفيدة أيضًا للفاكهة والنباتات المستخدمة للاستهلاك البشري.

يمكن التقليل من انتشار الفيروس بالمستشفيات (المكتسبة من الرعاية الصحية) إلى موظفي الرعاية الصحية من خلال ضمان غسل اليدين بشكل مناسب واستخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) وعزل المرضى.

في مراجعة عام 2019 لفيروس نيباه NiV بمجلة العدوى والصحة العامة، خلص المؤلفون إلى أن العوامل البيئية لعبت دورًا حيويًا في انتشار الأمراض الحيوانية إلى البشر مثل التغيرات المناخية بسبب عوامل مثل الجفاف، أو الفيضانات، وإزالة الغابات، والتحضر، والتصنيع، على نطاق واسع يؤدي إلى الجوع وانخفاض المناعة، وزيادة الحمل الفيروسي في أجسام الحيوانات، مع انتشار إفرازات الخفافيش، وبالتالي إصابة الفاكهة أو الحيوانات أو البشر الذين يتعاملون معها ".

العديد من هذه العوامل قابلة للتطبيق في ماليزيا..

على الرغم من عدم وجود تفشى لفيروس نيباه NiV في ماليزيا منذ عقود، إلا أنه يمكن ضمان عدم تكراره مرة أخرى.