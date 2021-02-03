10 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا من الصين لـ"كوفاكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 بـ10 ملايين جرعة من اللقاحات.

يأتي ذلك بعد أن قدمت 3 شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية.

ومن المنتظر أن تبدأ آلية كوفاكس، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر. ومن المتوقع توزيع ما بين ملياري و3 مليارات جرعة هذا العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في يناير/ كانون الثاني أن مجموعة سينوفاك بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية ومجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) وشركة كانسينو بيولوجيكس قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة.

وأعلن وانج ون بين المتحدث باسم الوزارة خطة التسليم في إفادة دورية، الأربعاء، دون الخوض في التفاصيل.

ويمكن لمنظمة الصحة العالمية، التي تراجع الطلبات، أن تتخذ قرارها بشأن اللقاحات التي تنتجها سينوفارم وسينوفاك في مارس/ آذار على أقرب تقدير، وذلك وفقا لوثيقة داخلية لكوفاكس.

