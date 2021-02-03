شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطورة تأثير الصيام المتقطع لفترات طويلة على هرمونات النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع الكثير من الأشخاص سواء من الرجال أو السيدات طريقة الصيام المتقطع للحصول على وزن مثالى وفقدان الوزن الزائد مع تجنب الآثار الجانبية مثل الجوع وفقدان العضلات، لكن وفقا لتقرير لموقع insider قد تحتاج النساء إلى الصيام بشكل مختلف لتحقيق أقصى استفادة من الصيام المتقطع، وذلك لآن هرمونات النساء تلعب دورا مهما فى ذلك.

وأوصى الخبراء بأن تبدأ النساء بجداول صيام من 12 أو 14 ساعة بدلاً من 16، أو الصيام كل يومين بدلاً من سبعة أيام فى الأسبوع، ويجب التوقف عن الصيام فورًا إذا شعرتِ بالتعب الشديد أو الغثيان أو الدوار، وإذا تأثرت الدورة الشهرية، قد تكون النساء أكثر حساسية للصيام، مما قد يكون ميزة.

وأوضح الخبراء أن الرجال قد يعانون من آثار جانبية للصيام، وتميل النساء إلى أن يكن أكثر حساسية للتغيرات في أجسادهن، وهذا يعني أنهن قد يتفاعلن بقوة أكبر مع التغيرات الهرمونية والضغط الجسدي الناتج عن عدم تناول الطعام.

وتشير دراسة واحدة صغيرة إلى أن الصيام الأطول يمكن أن يؤدي إلى سوء التحكم في نسبة السكر في الدم لدى النساء ومع ذلك ، فإن الكثير من البيانات المتاحة عن الهرمونات الجنسية والصيام تأتي من الأبحاث التى أجريت على القوارض، حيث أظهرت الدراسات أن الصيام يمكن أن يعطل الدورة التناسلية لإناث الفئران.

وأكدت الدكتورة كريستا فارادي ، أستاذة التغذية في جامعة إلينوي في شيكاغو، والتى قامت ببحث مكثف في الصيام أن الأدلة على أن الصيام يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على هرمونات الذكور مقابل الهرمونات الأنثوية في القوارض ليست مكتملة فى ذلك التأثير على البشر.