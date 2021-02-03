شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضراوات لحرق دهون البطن وإنقاص الوزن سهلة وسريعة التحضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك دهون زائدة في البطن، فهناك أشياء معينة يجب أن تضعها في اعتبارك، يجب عليك التأكد من أنك تتناول الطعام بشكل صحى، كما ينبغى تجنب التدخين وإدمان المياه الغازية، بالإضافة إلى ضرورة أن تحصل على وقت كافى من النوم والراحة، ذلك أن التوتر يمكن أن يكون سببا رئيسيا لزيادة الوزن، ومن المهم أن تمارس الرياضة بانتظام أو على الأقل تمارس نوعا من النشاط البدني لتجنب تراكم الدهون في جسمك.

وبخلاف تلك النصائح المهمة، يجب أن تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي والتي ستساعدك على حرق دهون البطن بسرعة، وينصح خبراء التغذية بـ 5 خضراوات سهلة وسريعة وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

السبانخ

تعتبر السبانخ من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، وأثبتت الدراسات أن لها خصائص مفيدة فى حرق الدهون، ويمكنك تناول السبانخ مسلوقة أو مطبوخة. كلتا الطريقتين، سوف تساعدك على تقليل الدهون الزائدة والحفاظ على صحتك.

البروكلي

من الألياف عالية الجودة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ويحتوي أيضا على مواد كيميائية نباتية تحارب دهون الجسم، كما يساعد حمض الفوليك الموجود في البروكلي في تقليل الانتفاخ حول أجزاء الجسم.

الجزر

يعتبر الجزر منخفض السعرات الحرارية، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فيجب عليك تضمين الجزر في نظامك الغذائي اليومي، فهو غني بالألياف ومفيد لفقدان الوزن.

الخيار

يعمل الخيار كمزيل للسموم فى جسمك، ويحافظ على رطوبته الدائمة، ويحد من رغبتك في الحصول على طعام إضافي، فهو يحتوي على عصائر تحرق الدهون كما أنه يقضي على الشعور بالجوع في وقت متأخر من الليل، ويتميز بسعرات حرارية منخفضة، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناوله يوميًا لفقدان الوزن بسرعة.

الفاصوليا

تساعد الفاصوليا جيدا فى التخلص من دهون البطن الزائدة، لأنها غنية بالألياف، كما تقلل من مخاطر السمنة وتعزز الإدارة الجيدة للوزن.