شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف نجاح دواء البروستاتا فى تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية وجود ارتباط بين تناول نوع معين من الأدوية لعلاج تضخم البروستاتا وانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون، وفقًا لدراسة رصدية واسعة قادها باحثون في جامعة أيوا مع زملائهم في الدنمارك والصين.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، النتائج التي تم نشرها في مجلة JAMA Neurology ، تقدم أدلة دامغة على أن ترازوسين ، والأدوية المماثلة ، قد يكون لها القدرة على منع أو تأخير تطور مرض باركنسون.

استخدمت الدراسة الجديدة بيانات حول ما يقرب من 300ألف رجل من كبار السن بالولايات المتحدة والسجلات الصحية الوطنية في الدنمارك للتحقق مما إذا كان تناول التيرازوسين مرتبطًا بتطور مرض باركنسون.

تعتمد النتائج على الأبحاث السابقة السريرية التي أجراها الفريق، والتي أظهرت أن تيرازوسين يعزز مستويات الطاقة الخلوية ويمكن أن يمنع أو يبطئ تطور مرض باركنسون في النماذج الحيوانية في هذه الدراسة السابقة ، استخدم الفريق أيضًا قاعدة بيانات Truven لإظهار أن الرجال المصابين بمرض باركنسون والذين كانوا يتناولون أيضًا تيرازوسين والأدوية ذات الصلة قد قللوا من علامات وأعراض ومضاعفات مرض باركنسون.

توسع الدراسة الجديدة هذه النتائج للتحقيق فيما إذا كانت تيرازوسين والأدوية ذات الصلة التي يمكنها أيضًا تعزيز إنتاج الطاقة الخلوية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون.

باستخدام قواعد البيانات الأمريكية والدنماركية ، حدد الفريق 150 ألف رجل بدأوا حديثًا في تناول تيرازوسين أو أدوية مماثلة وقاموا بمقارنتها ، بناءً على العمر والتاريخ السريري لـ 150 ألف رجل بدأوا حديثًا في عقار تامسولوسين.

يوضح جاكوب سيمرينغ أستاذ مساعد للطب الباطني وأحد معدى الدراسة: "قمنا بعد ذلك بتتبع البيانات الصحية الخاصة بهؤلاء الرجال لتحديد عدد المصابين بمرض باركنسون في كل مجموعة وتبين أن الرجال الذين يتناولون تيرازوسين كانوا أقل عرضة بنسبة 12 إلى 37٪ للإصابة بمرض باركنسون أثناء المتابعة من الرجال الذين يتناولون تامسولوسين، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن المدة الطويلة لاستخدام عقاقير البروستات المعززة للطاقة ارتبطت بتأثيرات وقائية متزايدة.