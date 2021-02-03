شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن التبرع بالدم أثناء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية إرشادات للتبرع الآمن بالدم أثناء جائحة كورونا، ينص على أنه لا يزال من الممكن التبرع بالدم للمتعافين من الفيروس المستجد، بعد اتباع الإرشادات الخاصة بسلامة كل من المتبرعين ومنظمي عملية التبرع بالدم. ويقدم الدكتور لاليت دانتول ، استشاري - طب نقل الدم بمستشفيات فورتيس فى مومباى أكبر المدن الهندية، أسئلة وأجوبة تتضمن عن تلك الإرشادات، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

هل يستطيع مريض كورونا التبرع بالدم؟

وفقًا لـ المجلس القومي لنقل الدم الهندي، يمكن التبرع بالدم بعد 28 يومًا من التعافي من فيروس كورونا أو الخروج من مرفق العلاج أو 28 يومًا بعد انتهاء العزلة المنزلية، فيجب تأجيل تبرع حالات كورونا الخفيفة جدا، والخفيفة، والمعتدلة، والشديدة لمدة 28 يومًا من التبرع بالدم بعد الخروج من مرفق العلاج أو 28 يومًا بعد انتهاء العزلة المنزلية.

ما هي إجراءات السلامة التي يجب على منظمي التبرع بالدم الالتزام بها؟

تشمل هذه التدابير المسافة الجسدية، وتقييد الأعراف الاجتماعية للمصافحة والمعانقة، وتقليل الاكتظاظ، وإدارة أماكن جلوس المتبرعين بالدم بحيث يتم الحفاظ على مسافة متر واحد بين منطقتين لجمع الدم، والاتصال بالمتبرعين بطريقة آمنة.

من أجل جمع بلازما النقاهة، نصت الدلائل الإرشادية على وجوب وضع أنظمة تسمح بإعادة دخول مرضى فيروس كورونا المتعافين كمتبرعين لبلازما النقاهة لعلاج المصابين الجدد بفيروس كورونا، كما يجب على مراكز التبرع بالدم ومنظمي المعسكرات تثقيف الموظفين والمتبرعين بهذه التدابير وتوفير المرافق مثل المياه النقية الصالحة للشرب والصابون ومعقمات اليدين ومعدات الحماية الشخصية وصناديق القمامة ذات الرموز الملونة.

ما هي الاحتياطات التي يجب على المتبرعين اتخاذها؟

بالنسبة للمتبرعين، الأمر بسيط للغاية، يجب الحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي جيدا، ورغم أن اختبار فيروس كورونا ليس إلزاميًا قبل التبرع بالدم، حيث إن كورونا المرتبط بنقل الدم نادر جدا، ومع ذلك، إذا كان الشخص يعاني من الحمى أو التهاب الحلق في الأسابيع التى تسبق التبرع بالدم، فيجب عليه الإبلاغ عن ذلك قبل التفكير في التبرع بالدم.

يحتاج جميع المتبرعين إلى اتخاذ احتياطات عالمية مثل تدابير التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، وتعقيم اليدين أثناء التبرع.





س: ما النصائح العامة للمتبرعين بالدم؟ قبل التبرع بالدم، افعل الآتى:

- اشرب كمية كافية من الماء

- احصل على قسط كافٍ من الراحة

- تجنب التدخين وشرب الكحول

- تجنب النشاط البدني الشاق

- تناولي ما يكفي من الطعام الغني بالحديد والبروتين