كورونا حول العالم.. تحذير من طفرات فيروسية وتراجع قياسي بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 104 مليون و393 ألفا و7 إصابات، حتى الأربعاء.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و262 ألفا و795 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.





وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 76 مليونا و248 ألفا و462 حالة شفاء.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





تحذير من النزعة القومية للقاحات

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن النزعة القومية في توزيع لقاحات "كوفيد-19" تضر الجميع.

وقال في مقالة بمجلة فورين بوليسي: "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".

وأضاف "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب.. بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".





تراجع قياسي في إصابات الصين

سجلت الصين أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، في أحدث مؤشر على كبح موجة العدوى الحالية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولا من 30 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن من بين الحالات 15 حالة محلية مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

وتراجعت الإصابات بدون أعراض إلى 12 حالة من 15 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89619 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





أكثر من 1200 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1210 وفيات جديدة بكوفيد-19 و54096 إصابة جديدة.

ويصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 226309 بينما يصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و283418، بحسب بيانات الوزارة.





4384 إصابة جديدة في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت 4384 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و433 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و874092 بينما يصل إجمالي الوفيات إلى 159533.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.



