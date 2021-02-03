لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى أسهل وسيلة للوقاية من سرطان عنق الرحم

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القاهرة - سامية سيد - سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطانات التى تصيب السيدات شيوعا، وعندما يتم اكتشافه مبكرًا يكون قابلاً للعلاج بدرجة كبيرة، ويرتبط بالبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة ونوعية حياة جيدة، وهناك العديد من الأشياء التى يمكنك القيام بها لمنع أو تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، ويساعد الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى على التقليل من مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ووفقا للتقرير قال الخبراء إن جميع النساء معرضات لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وهو نوع من السرطان يبدأ فى خلايا عنق الرحم، لكنه يحدث غالبًا عند النساء فوق سن الثلاثين، ما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) واختبارات الفحص المنتظمة أبرزها اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمى البشرى، وهناك فرصة كبيرة للشفاء إذا تم اكتشاف المرض وعلاجه مبكرًا.

عدوى فيروس الورم الحليمى البشرى السبب الرئيسى لسرطان عنق الرحم

تعد الإصابة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمى البشرى أهم عامل خطر للإصابة بسرطان عنق الرحم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وفيروس الورم الحليمى البشرى هو فيروس شائع ينتقل من شخص إلى آخر أثناء العلاقة الحميمية.

وينجم سرطان عنق الرحم عن عدوى مستمرة بفيروس الورم الحليمى البشرى، خاصة النوعين 16 و18 عاليي الخطورة، ويمكن أن يساعد لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى فى الوقاية من سرطان عنق الرحم.

لقاحات فيروس الورم الحليمى البشرى المتاحة من ثلاثة أنواع اعتمادًا على عدد الأنواع المستهدفة"

يستهدف لقاح فيروس الورم الحليمي البشري رباعي التكافؤ (جارداسيل) أنواع فيروس الورم الحليمي البشري 6 و 11 و 16 و 18.

يستهدف لقاح 9 التكافؤ (Gardasil 9) نفس أنواع فيروس الورم الحليمي البشري مثل اللقاح الرباعي (6 ، 11 ، 16 ، 18) وكذلك الأنواع 31 ، 33 ، 45 ، 52 ، 58.

اللقاح الثنائي التكافؤ (سيرفاريكس) يستهدف النوعين 16 و 18 من فيروس الورم الحليمي البشري

يمكن إعطاؤه في وقت مبكر يصل إلى 9 سنوات.

حتى سن 15 عامًا ، لا يلزم سوى جرعتين.

بين 13 و 26 سنة ، مطلوب ثلاث جرعات.

فوق سن 26 سنة ، موصى به على أساس فردي.

يوصى بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بشكل خاص للبالغين الذين لم يتلقوا التطعيم سابقًا والذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 45 عامًا والذين لديهم احتمالية منخفضة للتعرض السابق لفيروس الورم الحليمي البشري.