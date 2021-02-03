شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى فعالية جرعة واحدة من لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا فى بناء المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم معرفة العلماء المدة التي يستغرقها الجسم بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لبناء المناعة، إلا أن يبدو أن لقاحى Pfizer-BioNTech و Moderna يوفران بعض الحماية بعد الجرعة الأولى، لكن تقييمات فعاليتها الرئيسية تستند فقط إلى تقييمات الأشخاص الذين تلقوا طلقتين.

أفادت التجارب السريرية التي قيّمت لقاح Pfizer-BioNTech ، والذي يتطلب حقنتين بفاصل 21 يومًا ، فعالية بنسبة 52٪ بعد الجرعة الأولى، وفي تجربة المرحلة الثالثة واسعة النطاق ، تم إعطاء المشاركين إما جرعتين كاملتين بفاصل 21 يومًا أو دواء وهمي.



المناعة والجرعات الاولى من لقاح كورونا

أفادت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine بالتفصيل عن 39 حالة إصابة بـ كورونا، في مجموعة اللقاح و 82 حالة في مجموعة الدواء الوهمي ، مما يشير إلى فعالية بنسبة 52 في المائة بين الجرعة الأولى والثانية، حيث يوفر اللقاح أقصى حماية فقط "سبعة أيام أو أكثر" بعد إعطاء الجرعة الثانية.

وأظهرت التجارب السريرية أنه بعد هذه الجرعة الثانية ، يقلل لقاح Pfizer-BioNtech من خطر إصابة الفرد بـ COVID-19 بنحو 95 %، بالإضافة إلى ذلك ، تشير بيانات التجربة إلى أن الجرعة الأولى تبدأ فقط في توفير بعض أشكال الحماية بعد حوالي 12 يومًا.

قدم خبراء آخرون تقديرات مختلفة لفعالية اللقاح بعد الجرعة الأولى ولكن تم حساب هذه الأرقام بطرق مختلفة عن تلك التي قدمها باحثو التجارب السريرية.

على سبيل المثال ، حسبت اللجنة المشتركة في المملكة المتحدة للتطعيم والتحصين البريطانية (JCVI) أن فعالية لقاح Pfizer-BioNtech على المدى القصير كانت 89 % بين اليومين 15 و 21 بعد الجرعة الأولى.

لم يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الفترة الزمنية التي لم تبدأ فيها الجرعة الأولى في العمل ، على عكس الرقم الوارد في التجارب السريرية.

لكن شيلا بيرد ، عالمة الإحصاء الحيوي من جامعة كامبريدج ، قالت في بيان إنه بينما يبدو أن هناك "بعض الحماية ضد مرض COVID-19 بعد جرعة واحدة ،" فإن البيانات المتاحة "لا توفر معلومات كافية حول الحماية طويلة المدى التي تتجاوز 28 يومًا. بعد جرعة واحدة ".

لقاح مودرنا

أظهرت التجارب السريرية أن لقاح Moderna ، الذي يتطلب جرعتين متباعدتين 28 يومًا ، له فعالية بنسبة 94.5٪ ضد فيروس كورونا بعد 14 يومًا على الأقل من إعطاء الجرعة الثانية.

على عكس Pfizer-BioNTech ، أجرت شركة Moderna بالفعل تحليلًا إضافيًا في تجاربها السريرية بين مجموعة فرعية من المشاركين لتقييم فعالية لقاحهم بعد جرعة واحدة فقط.

وفقًا لوثيقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، بمراجعة بيانات التجارب السريرية ، كانت فعالية اللقاح بعد جرعة واحدة حوالي 80 % ، مع متوسط ​​وقت متابعة 28 يومًا.

لكن إدارة الغذاء والدواء قالت إن العينة الصغيرة غير العشوائية ووقت المتابعة القصير المتوسط ​​"يحد من تفسير هذه النتائج".

تقول وثيقة إدارة الغذاء والدواء: "يبدو أن هناك بعض الحماية ضد مرض كوفيد -19 بعد جرعة واحدة ؛ ومع ذلك ، فإن هذه البيانات لا توفر معلومات كافية حول الحماية طويلة المدى بعد 28 يومًا من جرعة واحدة".

تم إجراء تحليل مماثل للنظر في فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا الحاد بعد جرعة واحدة ، والتي يبدو أنها كانت حوالي 90 %. ولكن مرة أخرى ، يجب تفسير هذه النتائج بحذر نظرًا لصغر حجم العينة وقصر مدة المتابعة.