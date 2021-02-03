شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار كورونا للقطط والكلاب في كوريا الجنوبية حال ظهرت عليها الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية ستقوم بإجراء اختبارات فيروس كورونا على القطط والكلاب إذا ظهرت عليها الأعراض، حيث سيتم اختبار الحيوانات الأليفة لـ كورونا إذا لامست شخصًا مصابًا بالفيروس، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حذر فيه خبراء في المملكة المتحدة من ضرورة تلقيح الحيوانات الأليفة.

وورد الأسبوع الماضي وفقا لتقرير صحيفة ديلى ستار " dailystar"، في مقال افتتاحي لمجلة Virulence أن استمرار تطور الفيروس في الحيوانات متبوعًا بانتقاله إلى البشر "يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة على المدى الطويل".



اخبتار القطط والكلاب لكورونا إذا ظهرت عليهم اعراض

وقال باحثون: "ليس من المستبعد أن يكون تحصين بعض أنواع الحيوانات ، ضروريًا للحد من انتشار العدوى، فإذا كانت نتيجة اختبار حيوان أليف إيجابية لفيروس كورونا ، يجب على مالكه أيضًا عزل نفسه ، وفقًا للوائح الجديدة في كوريا الجنوبية.

كانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا للقطط في المملكة المتحدة في يوليو الماضي ، وفقًا لصحيفة The Mirror، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، بينما ينتشر المرض في الغالب بين البشر ، هناك حالات انتقال بين البشر والحيوانات.

أثبتت العديد من الحيوانات التي كانت على اتصال مع البشر المصابين ، مثل المنك والكلاب والقطط المنزلية والأسود والنمور ، أنها مصابة بفيروس Covid-19.

تأتي إعلانات اختبارات الحيوانات في كوريا الجنوبية في الوقت الذي قالت فيه الدولة إنها ستمدد قيود التباعد الاجتماعي المفروضة خلال أسوأ انتشار لفيروس كورونا لأسبوعين آخرين ، بعد عودة الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.

على الرغم من تعرضهم فقط لـ 1420 حالة وفاة مرتبطة بـ كورونا منذ بدء الوباء في مارس - مقارنة بأكثر من 100000 في المملكة المتحدة - كان هناك 355 حالة مؤكدة أخرى في كوريا الجنوبية أمس ، مع ست وفيات جديدة.

وأكدت حكومة كوريا الجنوبية أنها تواصل تقييم "انتقال العدوى بين البشر والحيوانات" وقالت إن الأمر "سيراقب عن كثب ويكشف عنه بشفافية" ، وحث أصحاب الحيوانات الأليفة على عدم القلق في هذه المرحلة.