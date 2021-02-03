شكرا لقرائتكم خبر عن الهند أكبر منتج للقاحات فى العالم من كوفاكسين إلى استرازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الهند أكبر منتج ومطور للقاحات المضادة لفيروس كورونا فى العالم ، حيث تنتج حوالي 60% من إجمالي اللقاحات المحلية والدولية.

ووفقا للتقارير، فإن "معهد مصل الهند، أنتج 50 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" وبالإضافة إلى لقاح كوفيشيلد، يستعد لإنتاج لقاح كوفاكسين، وفقا لتقرير نشربموقع thehealthsite.

أوضح التقرير أنه يتم تصنيع لقاح أسترازينيكا- أكسفورد، وكوفيشيلد ، بواسطة معهد المصل الهندي (SII) ، أكبر مصنع للقاحات في العالم بعد كوفيشيلد، كما تستعد شركة الأدوية العملاقة لإطلاق كوفافاكس في شهر يونيو المقبل ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. سيتم إطلاق اللقاح الجديد تحت الاسم التجاري لـ كوفافاكس ، الذي يقوم معهد سيروم SII بتصنيعه بالشراكة مع نوفافاكس.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم SII Adar Poonawalla إن شراكته من أجل لقاح فيروس كورونا مع نوفافاكس أظهرت نتائج فعالية ممتازة، وذكر كذلك أن الشركة تقدمت بطلب لبدء التجارب في الهند، والتي تنتظر إذنًا من DCGI.

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية نوفافاكس ومقرها الولايات المتحدة أن لقاح فيروس كورونا فعال بنسبة 89.3 % ضد فيروس كورونا، قيمت التجارب فعالية اللقاح خلال فترة كانت فيها معدلات انتقال عالية ومع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة وانتشارها على نطاق واسع.

كما قال ستانلي سي إرك ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفافاكس ، إننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا والمتعاونين والمحققين والمنظمين حول العالم لإتاحة اللقاح في أسرع وقت ممكن، وأعلنت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عن تعاونها مع SII لإنتاج ملياري جرعة من اللقاح العام الماضي.

جدير بالذكر أن شركة التكنولوجيا الحيوية أعلنت أيضًا أن التجربة السريرية للمرحلة 2 ب في جنوب إفريقيا أظهرت فعالية عالية، وقد أظهر فعالية بنسبة 60 % للوقاية من أمراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة ، والتي لوحظت في 94 % من السكان الذين شملتهم الدراسة كانوا غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. يرى الخبراء أن نتائج الفعالية ضد مرض فيروس كورونا لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم تظهر أنه سيمنع المرض ضد البديل الخطير الكامن في جنوب إفريقيا والعالم.

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