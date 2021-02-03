شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف آلية للتغلب على مقاومة الأدوية فى سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة لمركز ييل للسرطان بأمريكا آلية جديدة لحماية البوابة الأيضية لسرطان الدم، تعتمد هذه الآلية على جزىء يسمى PON2، والذى يمكن أن يؤدى إلى علاج جديد للمرض، وتم نشر النتائج فى مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، وفقًا لموقع ميدكال برس medicalxpress.

وأوضحت الدراسة أن الخلايا البائية خلايا فاعلة لجهاز المناعة التكيفى وتتميز بمستويات طاقة منخفضة، ما يمنع التحول إلى سرطان الدم، وحدد علماء جامعة ييل مستويات عالية من التعبير عن مادة اللاكتوناز PON2 لإزالة السموم فى خلايا سرطان الدم الليمفاوى الحاد للخلايا البائية، كآلية غير متوقعة لتسهيل إنتاج الطاقة لتعزيز تحول اللوكيميا يمكن PON2 نشاط امتصاص الجلوكوز لناقل الجلوكوز 1 عن طريق تحرير الناقل من مثبطه، وهو الثوم.

وقالت ماركوس موشن مدير مركز علم الأورام الجزيئى والخلوى: "كان جزىء PON2 حاسمًا لامتصاص الجلوكوز وإنتاج الطاقة".

وأضافت موشن من منظور علاجى تشير الدراسة إلى أنه يمكن الاستفادة من نشاط إنزيم PON2 لقتل خلايا السرطان بشكل انتقائى، ويمكن تطوير استهداف PON2 كاستراتيجية تدخل علاجى جديدة للتغلب على مقاومة الأدوية للسرطانات.

وأوضحت الدراسة أن المستويات العالية من جزىء PON2 لم تتنبأ فقط بالنتائج السيئة لمرضى اللوكيميا في التجارب السريرية، لكنها تساهم أيضا في مسار المرض الأكثر عدوانية.

ولاحظ الباحثون أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة توفر رؤى جديدة حول استقلاب الخلايا البائية وكذلك بيولوجياالسرطان وتسلط الضوء على أهمية الجلوكوز وإمدادات الطاقة في تحول اللوكيميا.