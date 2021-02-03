شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضات أعطين 12 طفلا مطهرات بدلا من لقاح شلل الأطفال فى الهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حادثة مروعة، تم إعطاء ما لا يقل عن 12 طفلا هنديا معقما لليدين بدلاً من جرعات لقاح شلل الأطفال الفموي في مركز الصحة الأولية في منطقة يافاتمال في ولاية ماهاراشترا الهندية، ثالث أكبر ولاية من حيث المساحة وعدد السكان. وفقا من موقع thehealthsite.





أخبر المسئولون أن الأطفال بقرية غاتانجي كابسي كوباري،الذين تم إعطاؤهم المطهرات بدلاً من جرعات شلل الأطفال اشتكوا من الغثيان والتشنجات والقيء، تم نقلهم جميعًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات، إلى كلية ومستشفى مستشفى في جواهاتي، (VNGMCH) لتلقي العلاج.

وقال الدكتور ميليند كامبل ، مدير المستشفى ، بأن حالة الاطفال مستقرة الآن وقد يتم السماح بخروجهم.

فيما قال لشريكريشنا بانشال، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا باريشاد الهندى ، يبدو أن الممرضات أخطأن في استخدام زجاجات المطهرات التي تم وضعها بالقرب من جرعات لقاح شلل الأطفال وأعطينها للأطفال، ويجري التحقيق مع ثلاثة آخرين من العاملين الصحيين بسبب الإهمال، موضحا أنه في حين أن تناول سوائل تطهير اليدين ليس قاتلاً ، إلا أنه قد يتسبب في مضاعفات صحية لأنه يحتوي على حوالي 70 % من الكحول ، خاصة بين الأطفال الصغار.

جدير بالذكر أن الهند أطلقت أكبر حملة تطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت 31 يناير الماضى، والتي كان من المقرر مسبقًا حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في 17 يناير ولكن تم تأجيلها بسبب حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأت في يناير 16الماضى.