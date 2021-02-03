فلسطين تبدأ الحرب على كورونا: الطواقم الطبية أولا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بدء تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنها ستبدأ بالطواقم الصحية والطبية العاملة في غرف العناية المكثفة داخل مراكز ومستشفيات علاج مرضى فيروس كورونا.

وأطلقت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الثلاثاء، الحملة، حيث تلقت اللقاح، في مستشفى هوجوتشافير في ترمسعيا، فيما جرى تطعيم الكادر الطبي العامل في غرف العناية المكثفة هناك بلقاح موديرنا.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت، الإثنين، تلقيها 2000 جرعة من لقاح "موديرنا" من إسرائيل.





وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال بدء حملة التطعيم إلى أن هذه الحملة ستُستكمل مع لقاح سبوتنيك الروسي، حيث ستصل فلسطين 5000 جرعة بعد أيام، إضافة إلى 37 ألف جرعة من مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة والتحالف العالمي من أجل ضمان استفادة دول العالم من اللقاحات ضد جائحة كوفيد-19.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الحكومة الفلسطينية اشترت لقاحات استرازانيكا وستصل فلسطين أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن التطعيم بدأ كما كان مخططاً له، وذلك بالاعتماد على توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما سيتم يوم غدٍ الأربعاء نقل جزء من التطعيمات إلى قطاع غزة.





وأضافت أن هذه الحملة ستستمر بموازاة ما يصل من لقاحات حتى الوصول إلى تطعيم 3 ملايين و200 ألف نسمة في فلسطين، وسيحتاج هذا الأمر شهوراً.

وأكدت أن الأولوية في تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا هي للكوادر العاملة في القطاع الصحي، كونهم الفئة الأكثر احتكاكاً بالمرضى، والأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك لأنه في حال إصابتهم بالفيروس هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة.

وقالت إن 730 فرقة من الكوادر الطبية والصحية مجهزة للتطعيم موزعة على مراكز وزارة الصحة في جميع الأراضي الفلسطينية، وستقوم بتطعيم الفئات المستهدفة مع وصول اللقاحات.