5 نصائح لضمان شرب كمية كافية من الماء خلال فصل الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - يتغافل الكثيرون عن شرب المياه خلال فصل الشتاء بالرغم من أن الترطيب له دور رئيسي في وظائف الجسم المختلفة، من المهم جدًا أن تشرب كمية كافية من الماء، 2-3 لترات هي الكمية الموصي بها للبالغين العاديين ، ويقدم التقرير التالى بعض النصائح العملية التي ستساعدك على ضمان الحفاظ على جسمك رطبا وصحيا وفقا لما ذكره موقع time now news.

يتكون جسم الإنسان من 70 % من الماء، ومع ذلك، لا يزال الجسم يتطلب منك شرب الماء والحفاظ عليه رطبًا من أجل الحفاظ على وظائف الجسم بكفاءة، يلعب الترطيب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك، يساعد في الأداء الطبيعي لأنظمة الجسم مثل الجهاز الهضمي والدورة الدموية وغيرها يعتبر الماء أيضًا ضروريًا جدًا لفقدان الوزن بشكل فعال وصحي.

5 نصائح لضمان شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم

تعيين تذكير بالمياه: هناك عدد من تطبيقات الهاتف المحمول التي تخدم الغرض ، ويمكن تثبيتها على هاتفك مجانًا، إنها تساعدك على تعيين تذكير على كمية المياه الخاصة بك، من المحتمل أن تكون بالقرب من هاتفك طوال اليوم ، وبالتالي ، يمكن أن تكون طريقة رائعة لتذكر شرب الماء.

اشرب الماء كأول شيء في الصباح : طريقة أخرى رائعة للتأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء هي ترطيب جسمك ، أول شيء في الصباح. يعاني الجسم من الجفاف لأنك لم تشرب الماء لمدة 8-9 ساعات الماضية عندما كنت نائمًا، اجلس في سريرك مع زجاجة ماء كبيرة ، واستيقظ بمجرد الانتهاء من تناولها، يساعد هذا في تحقيق نصف هدفك لليوم تقريبًا بحلول الدقائق القليلة الأولى من الصباح نفسه ، مما يجعل الأمر أسهل لبقية اليوم.

أحضر لنفسك زجاجة كبيرة: زجاجة كبيرة أو إبريق يمكن أن يحتوي على كمية كافية من الماء ليوم واحد يمكن أن تفعل الحيلة بالنسبة لك إذا كان إعادة ملء الزجاجة الخاصة بك في منتصف اليوم هو السبب في أنك لا تشرب كمية كافية من الماء، احصل على زجاجة يمكنها استيعاب 3 لترات على الأقل من الماء، واستمر في سكبها في الكوب بين الحين والآخر. يمكنك ملء هذه الزجاجة في الصباح مرة واحدة ، وقد انتهيت من ذلك اليوم.

تناول كوبًا من الماء قبل وجبات الطعام: يمكنك التأكد من شرب كمية كافية من الماء عن طريق شرب كوب على الأقل، قبل كل وجبة بحوالي 20 دقيقة، يساعد ذلك على الشعور بالشبع ويضمن عدم الإفراط في تناول الطعام، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، إذا كنت تشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة من وجباتك، فمن المحتمل أن تحقق هدفك لليوم بشكل مريح.

احمل الماء أينما ذهبت : من الواضح أنه لا يمكنك حمل الزجاجة الكبيرة أينما ذهبت، ومع ذلك ، يجب أن تحتفظ بزجاجة ماء يدوية معك في جميع الأوقات، يضمن لك ذلك شرب كمية كافية من الماء ، دون الخوف من الإصابة بعدوى بسبب المياه الملوثة، يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول يدك في جميع الأوقات على البقاء رطبًا طوال اليوم.