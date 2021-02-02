العراق يأسف لضياع فرصة القضاء على كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق، من أن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد يمكن أن تسجل ارتفاعا جديدا.

يأتي ذلك نتيجة التراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من الفيروس.



وأوضح بيان للوزارة، الثلاثاء، أن العراق قد تعدى مرحلة الخطر ورغم ذلك ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير، وأن الإصابات يمكن أن ترتفع مرة أخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية".

وأعربت الوزارة عن أسفها لضياع فرصة القضاء على الوباء في العراق بشكل تام خلال الفترة الماضية بسبب قلة تعاون المواطنين مع وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على الإنجاز الذي حققه العراق بنزول نسب الإصابات والوفيات، وازدياد حالات الشفاء بفضل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة في بيانها من أنها ستتخذ إجراءات أكثر تشددا في حال تدهور الوضع الوبائي وازدادت الإصابات بشكل خطير ومنها فرض الحظر الشامل والغلق التام للمؤسسات وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل الإصابات والوفيات لإنقاذ حياة المواطنين".