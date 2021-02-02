54.5 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل المكسيك بحلول أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت المكسيك تلقي ما لا يقل عن 54.5 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد بحلول نيسان/أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، قوله إن المكسيك تأمل في أن تستأنف شركة فايزر إرسال اللقاحات بحلول النصف الثاني من شباط/فبراير الجاري.



كما سترسل شركة "كان سينو" 8 ملايين جرعة إلى المكسيك في شباط/فبراير وآذار/مارس 2021.

كما أرسلت شركة "كيورفاك" لقاحات إلى 4 آلاف متطوع في المكسيك في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشار إبرارد إلى أن لقاحات أسترازينيكا ضد كورونا ستكون جاهزة في المكسيك بنهاية شهر آذار/مارس المقبل.

كما وصلت شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى المكسيك الثلاثاء.

وقد بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 1.87 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد–19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 159 ألفا و100 شخص بينما تعافى 1.43 مليون شخص.