لبنان يسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في أعلى حصيلة للوفيات اليومية منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد في فبراير 2020.

وأضافت أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان ارتفع، الثلاثاء إلى 305842 بعد تسجيل 2770 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 2757 من بين المقيمين، و13 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 305842 منذ 21 فبراير الماضي.

وتابعت الوزارة أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 3226 منذ 21 فبراير الماضي.

ويشهد لبنان حالة طوارىء صحية منذ 14 يناير الحالي، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

وتم تمديد إقفال البلاد بشكل كامل حتى 8 فبراير الجاري، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.