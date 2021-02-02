وفاة "الكابتن توم" رمز الكفاح البريطاني ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعدما أصبح بطلا لدى البريطانيين إثر جمعه مبلغا قياسيا لأفراد الطواقم الطبية خلال فترة الإغلاق العام الأولى، توفي توم مور عن 100 عام.

وقالت ابنتاه هانا ولوسي في بيان، الثلاثاء: "ببالغ الأسى نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن توني مور"، معربتين عن "الامتنان للتمكن من مواكبته في ساعاته الأخيرة"، بعد إدخاله المستشفى الأحد جراء مضاعفات كورونا.



وكان المقاتل السابق في الحرب العالمية الثانية قد حدد هدفا متواضعا خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الماضي، يقضي بجمع ألف جنيه استرليني (حوالي 1400 دولار) لمساعدة هيئة الصحة العامة البريطانية إثر تدفق مرضى كورونا.

تبرعات بـ33 مليون جنيه إسترليني

لكن مور، الذي خدم في صفوف الجيش البريطاني في الهند، نجح في جمع نحو 33 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) لصالح موظفي الخدمة الصحية الوطنية "إن إتش إس"، الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا. وكان هذا أكبر مبلغ يجمعه شخص واحد في حملة خيرية.

وجاء جزء من التبرعات بعد إعلانه أنه سيلف حديقته سيرا بمساعدة عكاز 100 مرة قبل عيد ميلاده المئة في 30 أبريل/نيسان 2020، وحينها تم منحه رتبه كولونيل فخرية.

بعدها سجل "يول نيفر ووك ألون" (لن تمشي وحدك)، وهي أغنية أمريكية تعد بمثابة نشيد لنادي ليفربول، فاحتلت المراتب الأولى في لوائح الأغاني الأكثر انتشارا في بريطانيا.

ونعى كبار المسؤولين البريطانيين "الكابتن توم"، الذي بات من مشاهير البلاد خلال الجائحة.

رسالة من الملكة

وأعلن قصر باكينجهام، الثلاثاء، أن "أفكار الملكة والعائلة الملكية هي مع عائلة الكابتن توم مور"، مشيرا إلى أن الملكة ستبعث برسالة تعزية خاصة للعائلة.

كذلك نعاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قائلا في بيان إن توم مور "لم يصبح مصدر إلهام وطني فحسب بل منارة أمل للعالم".

وأشاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بـ"كابتن توم" واصفا إياه بأنه "رجل استثنائي شكّل مصدر إلهام ورفع معنويات أمة بأكملها".