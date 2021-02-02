شكرا لقرائتكم خبر عن 38% من العاملين بدور المسنين وافقوا على الحصول على لقاحات كورونا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن 38٪ فقط من العاملين في دور رعاية المسنين وافقوا على الحصول على لقاحات فيروس كورونا، رغم أن سكان دور رعاية المسنين ومقدمي الرعاية لهم من الذين لهم أولوية قصوى للتطعيم ضد كورونا.





وبحسب موقع "ABC News" فقد تم تداول تقارير قصصية لأسابيع تفيد بأن العاملين في دار رعاية المسنين يرفضون عروض التطعيم، ولكن هذه هي الأرقام الأولى على المستوى الوطني.

وقالت الدكتورة راديكا جاربور، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعضو فريق عمل اللقاحات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى: "تظهر هذه النتائج أن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لزيادة الثقة وفهم العوائق التي تحول دون التطعيم بين هؤلاء السكان"

وأشار التقرير إلى بيانات استطلاعات سابقة تشير إلى سبب رفض الموظفين اللقاحات.

وأثار العديد مخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح، وقال آخرون إنهم لا يريدون أن يكونوا من بين أول من يحصلون على اللقاحات، والتي تمت الموافقة عليها لأول مرة في ديسمبر. قال البعض إنهم لا يثقون في الحكومة، أو أشاروا إلى مزاعم كاذبة بشأن اللقاحات.

قال جاربوري إنه من الممكن أيضًا أن بعض الأشخاص لم يتم تطعيمهم لأنهم لم يكونوا يعملون عندما تم توزيع اللقاحات ، أو لأنهم يعملون في منشآت متعددة ولم يتم عدهم إلا في واحدة.

في غضون ذلك، كان كبار السن أنفسهم أكثر قبولًا للقاحات، حيث تلقى 78٪ حقنة واحدة على الأقل، وفقًا للتقرير الجديد ، الذي فحص معدلات التطعيم في أكثر من 11000 منشأة رعاية طويلة الأجل في جميع أنحاء البلاد بين 18 و 17 يناير.

قالت الدكتورة روث لينك-جيليس ، مؤلفة مشاركة في التقرير وقائدة مركز السيطرة على الأمراض في شراكة الصيدلة الخاصة بها ، إن أي جرعات إضافية من اللقاح يتم إرجاعها إلى الولايات.

بدأت إدارة ترامب شراكة الصيدلة مع سلاسل الصيدليات CVS و Walgreens، الذين وافقوا على القيام بثلاث زيارات لكل دار رعاية مشاركة، وتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أول مرتين ، وتقديم الجرعة الثانية المطلوبة في الزيارات اللاحقة.

يتم توفير اللقاحات مجانًا مع الصيدليات التي تقوم بفواتير شركات التأمين الخاصة مقابل الرسوم الإدارية.

قال مايك دينجيليس ، مدير اتصالات الشركة في CVS: "بشكل عام ، نشهد ارتفاعًا في استيعاب الموظفين في زياراتنا الثانية".